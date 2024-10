Affare nascosto: questo potente All-In-One ASUS con i5 di 13esima gen è in sconto di 370€!

Siete alla ricerca di un computer All-In-One che coniughi potenza, eleganza e versatilità senza svuotare il portafoglio? L'ASUS All-In-One A3402WVAK potrebbe essere la soluzione che stavate aspettando. Questo gioiello tecnologico è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 629€, con un risparmio di 370€ rispetto al prezzo di listino di 999€. Un'occasione da non perdere per chi desidera rinnovare la propria postazione di lavoro o intrattenimento con uno dei migliori monitor all-in-one all'avanguardia.

Computer All-In-One ASUS A3402WVAK, chi dovrebbe acquistarlo?

Il computer All-In-One ASUS A3402WVAK si rivela la scelta ideale per professionisti, creativi e studenti che necessitano di un dispositivo performante e versatile. Con il suo processore Intel Core i5 di 13a generazione, 8GB di RAM e un veloce SSD PCIe da 512GB, questo All-In-One è pronto a gestire con disinvoltura multitasking intenso, editing video e grafica avanzata. Il display NanoEdge da 23.8 pollici con tecnologia wide-view a 178° e gamma colori sRGB al 100% lo rende perfetto anche per i professionisti dell'immagine che richiedono una fedele riproduzione cromatica.

L'ASUS A3402WVAK non si limita a offrire prestazioni di alto livello, ma si distingue anche per il suo design raffinato e funzionale. Il rapporto schermo/corpo dell'88% massimizza l'area visiva, mentre la tecnologia audio ASUS SonicMaster Premium con Dolby Atmos trasforma ogni esperienza multimediale in un'immersione sensoriale completa. La connettività WiFi 6 garantisce velocità di trasferimento dati superiori e una stabilità di connessione senza precedenti, ideale per lo streaming in alta definizione e le videoconferenze.

Un aspetto particolarmente apprezzabile di questo All-In-One è la sua attenzione all'ergonomia e alla praticità d'uso. Il sistema di cancellazione del rumore bidirezionale AI-powered assicura comunicazioni cristalline durante le chiamate, mentre il design compatto e l'assenza di cavi ingombranti lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, dal piccolo studio casalingo all'ufficio professionale. .

Al prezzo attuale di 629€, l'ASUS All-In-One A3402WVAK rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo capace di unire prestazioni elevate, qualità visiva superiore e versatilità d'uso. La combinazione di hardware potente, design elegante e funzionalità avanzate lo rende una soluzione completa per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di tecnologia, offrendo un notevole rapporto qualità-prezzo nel panorama dei computer All-In-One.

