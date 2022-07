L’insider YuuKi_AnS è riuscito a ottenere nuove informazioni tecniche sulle CPU AMD EPYC Genoa destinate ad ambiti server e datacenter. Come emerso nelle indiscrezioni passate, questi processori offriranno il supporto alle memorie RAM DDR5-5200, in grado di fornire una larghezza di banda maggiore dell’8,3% rispetto alle DDR5-4800. Nel mese di aprile era anche trapelata una foto esclusiva di una scheda madre dotata del nuovo socket SP5 LGA6096, che equipaggiava anche 24 slot per le RAM.

Secondo i dati ottenuti dall’insider, la nuova gamma Genoa sarà composta da 12 modelli (escludendo i campioni ingegneristici), alcuni di questi sono ancora in fase di test mentre altri sarebbero già pronti per la produzione. I processori EPYC Genoa saranno basati sull’architettura Zen 4 e, per questo motivo, faranno uso della nuova piattaforma SP5 LGA6096 menzionata inizialmente. Ciò vuol dire che le ultime CPU supportate dal socket SP3 saranno quelle appartenenti alla serie EPYC Milan. Il passaggio al nuovo socket è ad ogni modo motivato dalla possibilità di poter raggiungere una potenza massima nell’ordine dei 700W (rispetto i 450W di SP3), nonostante il TDP delle CPU EPYC Genoa dovrebbe attestarsi sui 360W.

Nella sua configurazione più completa, una CPU AMD EPYC Genoa includerà fino a 96 core per un totale di 192 thread. L’unico modello già pronto per andare in produzione dovrebbe essere l’EPYC 9654P: una variante in grado di funzionare ad una frequenza di 2-2,15 GHz con un TDP di 360W. Nel complesso, l’intera gamma offrirà opzioni da 96, 64, 48, 32, 24 e 16 core, ognuna di queste sarà anche dotata di un differente quantitativo di cache, che va da un minimo di 64MB fino a un massimo di 384MB. Il modello con la frequenza più alta sembra per adesso essere l’EPYC 9174F, dotato di 16 core con clock massimo di 3,8GHz e TDP di 320W.

La nuova gamma AMD EPYC Genoa verrà lanciata entro la fine dell’anno, le CPU destinate ai datacenter saranno ufficialmente disponibili a partire dal quarto trimestre. L’azienda è nel frattempo impegnata a commercializzare anche altre CPU Ryzen 5000 dotate di 3D-VCache, dopo l’ottima accoglienza del Ryzen 7 5800X3D.