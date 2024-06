Scopri questa tastiera con mini display staccabile e risparmia 20€

Se siete abituati ad acquistare prodotti con un'estetica non convenzionale, che spesso include funzioni extra, anche per periferiche come le tastiere per PC, allora apprezzerete sicuramente la Apomaker RT100. Una delle sue caratteristiche distintive è il mini display che fornisce accesso a varie informazioni. Prima di esaminarla più dettagliatamente, vi segnaliamo che oggi Amazon offre un coupon di 20€ direttamente sulla pagina del prodotto per questa tastiera.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Apomaker RT100, chi dovrebbe acquistarla?

La Apomaker RT100 97 si rivolge a coloro che cercano un'esperienza di digitazione comoda, unendo prestazioni a un'estetica accattivante. Ideale per chi passa numerose ore davanti al computer, sia per lavoro che per svago, questa tastiera offre comfort ed efficienza grazie al suo profilo MDA, studiato per ridurre la fatica durante la digitazione prolungata.

L'esclusivo display TFT LCD staccabile aggiunge un tocco di personalizzazione, permettendo agli utenti di visualizzare informazioni utili come data, ora o livelli di batteria, trasformandola in un gadget oltre che in uno strumento di lavoro. Con 97 tasti meccanici montati a guarnizione per una digitazione morbida e una tripla modalità di connessione che copre sia wireless che Bluetooth, la Apomaker RT100 97 soddisfa le esigenze di chi cerca una tastiera versatile, affidabile ed esteticamente piacevole.

In ambito gaming, questa tastiera offre il vantaggio di un rollover N-key, essenziale per la risposta simultanea a più pressioni di tasti in situazioni di gioco intense. Inoltre, il design innovativo dei tasti rivolto a sud valorizza l'illuminazione RGB, migliorando l'esperienza visiva durante l'utilizzo. La sua batteria da 5000 mAh garantisce lunghe sessioni di utilizzo, rendendola ideale per chi non vuole scegliere tra prestazioni e stile. Se dunque cercate una tastiera che sia tanto funzionale quanto gratificante da usare e da possedere, questo modello è raccomandato.

