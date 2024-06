Apple Magic Keyboard con Touch ID per Mac oggi costa LA METÀ (-51%)

Se volete portare al massimo la vostra esperienza su Mac, questa offerta riguardante una tastiera targata Apple di alta qualità potrebbe fare proprio al caso vostro. La Magic Keyboard con Touch ID è infatti disponibile a un prezzo di soli 77,80€, almeno per quel che concerne la versione con layout inglese. Potete quindi risparmiare quindi il 51% sul dispositivo della mela morsicato, che normalmente viene proposto a 159€.

Apple Magic Keyboard con Touch ID, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della Magic Keyboard con Touch ID è particolarmente indicato per gli utenti Mac che ricercano non solo efficienza e praticità, ma anche un livello elevato di sicurezza e comodità per la propria componentistica hardware. Grazie alla sua connessione wireless Bluetooth e alla batteria ricaricabile integrata, il dispositivo elimina il bisogno di continui cambi di pile, soddisfacendo le esigenze di chi desidera una soluzione elegante e funzionale per la propria postazione di lavoro. La caratteristica distintiva, il Touch ID, si presenza come un metodo rapido e sicuro per accedere al Mac ed effettuare il riconoscimento in varie applicazioni.

Va sottolineato che il dispositivo è compatibile con tutti i Mac dotati di chip Apple e richiede almeno macOS 11.4 per funzionare, ma una volta assicurato ciò, si integra perfettamente nell'ecosistema Apple, garantendo una esperienza utente fluida e intuitiva. La confezione include anche il cavo di ricarica USB-C a Lightning, evitando quindi che chi ne è sprovvisto debba munirsene.

A soli 77,80€, la Apple Magic Keyboard con Touch ID è un investimento ottimo per chiunque utilizzi un Mac compatibile. Grazie alla possibilità di evitare pile e cavi sfruttando la batteria dalla lunga durata, come per l'inclusione della tecnologia Touch ID, il dispositivo offre una soluzione all'avanguardia per migliorare l'efficienza del vostro spazio di lavoro.

Vedi offerta su Amazon