Il mouse gaming ideale di Asus ROG: acquistalo oggi al 27% in meno

Quando si cerca il top per un mouse da gaming, come in molte altre categorie di prodotto, considerare le proposte della linea ROG di Asus è sicuramente una scelta intelligente. Oggi su Amazon, l'Asus ROG Keris è disponibile a soli 79,90€, rendendo l'acquisto di questo mouse ancora più invitante grazie a uno sconto del 27%, mai visto prima su questo modello ad alte prestazioni.

Asus ROG Keris, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus ROG Keris è un mouse da gioco wireless di punta, ideale per chi cerca prestazioni elevatissime senza compromettere la comodità e l'estetica. Progettato per coloro che trascorrono lunghe ore davanti al PC e desiderano una periferica che riesca a mantenere un livello costante di precisione e risposta, questo mouse risponde perfettamente a tali esigenze grazie alla sua riduzione del peso che garantisce movimenti fluidi e controllati.

Con una risoluzione di 36.000 DPI, esso offre una precisione eccezionale, essenziale per i giochi che richiedono la massima accuratezza. Inoltre, l'Asus ROG Keris è la scelta ideale per chi cerca un mouse versatile grazie alla sua tripla connettività, permettendo di passare facilmente tra wireless, Bluetooth o connessione USB cablata, a seconda delle necessità.

La latenza ultra bassa e l'efficienza energetica ottimizzata lo rendono uno dei mouse più affidabili e duraturi sul mercato. Persone con un occhio di riguardo per l'estetica apprezzeranno anche l'illuminazione Aura Sync RGB, che permette di personalizzare il look del mouse con un'ampia gamma di colori ed effetti. In offerta a 79,90€ dal prezzo di listino di 109,90€, l'Asus ROG Keris è un buon investimento per migliorare l'esperienza di gioco, e non solo, a un prezzo più conveniente del solito.

Vedi offerta su Amazon