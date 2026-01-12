Il notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA è in offerta su Amazon a 399,00€ invece di 479,00€. Questo dispositivo versatile monta un processore AMD Ryzen 3 7320U, 8GB di RAM e un SSD da 512GB, perfetto per studio e lavoro. Il display IPS da 15,6" Full HD anti-riflesso garantisce un comfort visivo ottimale. Approfittate dello sconto del 17% per portarvi a casa questo notebook leggero e performante, completo di connettività Wi-Fi 6E e tre anni di garanzia ASUS.

ASUS Vivobook Go 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS Vivobook Go 15 rappresenta la soluzione ideale per studenti universitari e professionisti che necessitano di un notebook affidabile per la produttività quotidiana senza gravare eccessivamente sul budget. Con il suo processore AMD Ryzen 3 7320U e 8GB di RAM, questo laptop soddisfa perfettamente le esigenze di chi lavora con documenti Office, navigazione web, videoconferenze e gestione della posta elettronica. Il display IPS da 15,6" con trattamento anti-riflesso lo rende particolarmente adatto a chi trascorre molte ore davanti allo schermo, mentre il peso contenuto di appena 1,63 kg facilita il trasporto tra casa, università o ufficio.

Questo modello si rivela perfetto anche per famiglie e utenti domestici che cercano un computer versatile per l'intrattenimento multimediale e le attività quotidiane. L'SSD da 512GB offre spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e video, mentre la connettività Wi-Fi 6E garantisce streaming fluido e download veloci. La presenza dello privacy shutter per la webcam e dei sistemi di sicurezza integrati vi proteggeranno durante le videochiamate e la navigazione online. A soli 399€, con uno sconto del 17% e ben tre anni di garanzia ASUS, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera prestazioni affidabili senza compromessi sulla qualità costruttiva.

