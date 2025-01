AVM FRITZ!Box 7590 AX in SCONTO del 45%: migliora la tua rete domestica oggi stesso!

Se siete alla ricerca di un modem router Wi-Fi 6 che unisca prestazioni avanzate e convenienza, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International è disponibile a soli 117,05€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 319,99€. Un’occasione imperdibile per aggiornare la vostra connessione con un dispositivo dalle caratteristiche eccellenti. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.

AVM FRITZ!Box 7590 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Box 7590 AX è la soluzione perfetta per chi desidera una rete domestica veloce, sicura e versatile. Grazie al supporto per connessioni ADSL2+ e VDSL, il dispositivo garantisce una velocità fino a 300 Mbit/s grazie alla tecnologia VDSL Supervectoring 35b. Questo lo rende ideale per lo streaming in alta definizione, il gaming online e l’utilizzo di dispositivi connessi contemporaneamente.

Uno dei punti di forza del FRITZ!Box 7590 AX è il suo supporto al Wi-Fi 6 dual band 4x4. Con velocità fino a 2.400 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e 1.200 Mbit/s su quella a 2,4 GHz, potrete connettere un gran numero di dispositivi senza comprometterne le prestazioni. Inoltre, la tecnologia Mesh integrata garantisce una copertura stabile e uniforme in tutta la casa.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale: il dispositivo è dotato di un firewall preimpostato che protegge la vostra rete da accessi non autorizzati. È anche possibile utilizzare il modem router come punto di accesso remoto sicuro grazie al supporto per le connessioni VPN. Per chi vive in zone con connessioni instabili, il modem offre l’opzione di connessione tramite chiavette LTE o UMTS.

Oltre alle prestazioni, AVM FRITZ!Box 7590 AX offre una vasta gamma di funzionalità: funge da base DECT per telefoni cordless, include un media server per la condivisione di contenuti multimediali e dispone di un’interfaccia utente intuitiva in italiano.

Disponibile su Amazon a 117,05€, AVM FRITZ!Box 7590 AX rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra rete domestica. Non lasciatevi sfuggire questa offerta e scoprite un nuovo livello di connettività.

