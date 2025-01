BenQ PD2705UA: il monitor ideale per designer e fotografi, ora in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor professionale che unisca prestazioni di alto livello e un prezzo competitivo, BenQ PD2705UA è una scelta che non potete lasciarvi sfuggire. Disponibile su Amazon a soli 391€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 449€, rappresenta un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di lavoro. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor da 27" per ulteriori consigli.

BenQ PD2705UA, chi dovrebbe acquistarlo?

BenQ PD2705UA offre un'esperienza visiva senza compromessi grazie alla tecnologia AQCOLOR, che garantisce una copertura del 99% degli spazi colore sRGB e Rec.709, con una precisione cromatica Delta E≤3. Certificato Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated e Calman Verified, questo monitor è il compagno ideale per progetti grafici, fotografia e video editing, assicurando colori accurati e dettagli perfetti.

Grazie al pannello IPS 4K UHD da 27 pollici e al supporto HDR10, potrete apprezzare ogni dettaglio con una chiarezza straordinaria. Le modalità di visualizzazione specifiche per il design sono pensate per mettere in risalto i dettagli dei progetti più complessi, ottimizzando la vostra produttività.

Un altro punto di forza del BenQ PD2705UA è l'Ergo Arm regolabile, che permette di posizionarlo nella configurazione più comoda per voi. Con il supporto KVM Switch, potrete gestire due computer con una sola tastiera e un solo mouse, riducendo il disordine sulla scrivania e aumentando l'efficienza.

La tecnologia Eye-Care di BenQ, con funzioni come Flicker-Free, Antiriflesso e Low Blue Light, vi protegge dall'affaticamento visivo durante lunghe ore di lavoro.

Attualmente disponibile a 391€ su Amazon, BenQ PD2705UA combina caratteristiche di alto livello, un design ergonomico e un prezzo competitivo. Non perdete l'occasione di portare il vostro spazio di lavoro al livello successivo con questo monitor pensato per i professionisti più esigenti.

