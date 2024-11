Black Friday da record sulla VPN più veloce! Sconti esclusivi e mesi gratis

Siamo ormai a novembre e le offerte del Black Friday continuano a moltiplicarsi. Alcuni, come Hide.me, scelgono di rivelare subito le loro proposte, mentre altri preferiscono mantenere il mistero fino all'ultimo momento. Oggi vogliamo mettervi a conoscenza proprio dell'eccezionale offerta di Hide.me per il Black Friday 2024: potrete ottenere 3 mesi extra insieme a uno sconto del 77% sulla loro VPN, considerata da molti esperti del settore tra le più veloci in circolazione. Questa promozione è valida per il piano biennale, che scende a soli 2,29€ al mese. In sintesi, per un totale di 27 mesi di servizio, pagherete solo 75,43€ anziché 269,73€.

Hide.me, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Con Hide.me, la vostra privacy è garantita. Navigate su internet mantenendo nascosto il vostro indirizzo IP reale, così da proteggere la vostra posizione e impedire al provider di monitorare le vostre attività online. La VPN di Hide.me adotta una politica rigorosa di non registrazione, assicurando che nessun dato venga archiviato. Questo significa che non dovrete mai preoccuparvi che le informazioni vengano condivise con terzi. In aggiunta, la sicurezza è potenziata da una crittografia avanzata, che protegge i dati in qualsiasi situazione, che siate a casa, al lavoro o in un luogo pubblico.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Hide.me è la possibilità di bypassare le restrizioni geografiche. Grazie alla sua tecnologia, potrete accedere a siti web e contenuti bloccati da governi o datori di lavoro, godendo della libertà di navigazione. Non solo, la VPN è progettata per garantire un’esperienza di streaming ottimale, superando le georestrizioni e la censura. Inoltre, l'implementazione nativa del supporto IPv6 evita fughe di dati, rendendo la connessione ancora più sicura e fluida.

Hide.me si distingue anche per la sua velocità straordinaria, grazie alla tecnologia Bolt e al supporto per WireGuard, che offrono la VPN più veloce disponibile. Le funzionalità come il Dynamic Port Forwarding garantiscono connessioni senza problemi per attività come giochi e P2P, mantenendo sempre una sicurezza di prim’ordine. Con la funzione SmartGuard, potete navigare in modo sicuro, proteggendovi attivamente da malware, annunci indesiderati e minacce di phishing. Infine, grazie al controllo Smart App, potete scegliere quali applicazioni utilizzare con la VPN, prevenendo fughe accidentali e mantenendo il massimo della sicurezza online.

