Blocca le chiamate indesiderate e proteggi i tuoi dati: risparmia il 50% oggi stesso

Viviamo in un mondo digitale in cui la nostra privacy è costantemente minacciata da broker di dati e aziende che spesso vendono informazioni personali senza il nostro consenso. Le chiamate indesiderate, lo spam e l'invasione della nostra privacy sono ormai all'ordine del giorno. Fortunatamente, con Incogni, un servizio pensato per rimuovere i dati personali dai luoghi più rischiosi e proteggere la privacy, potete finalmente dire addio a questi fastidi. E oggi c'è anche un'opportunità imperdibile: potete risparmiare il 50% sul piano annuale, un'offerta momentanea che rende ancora più conveniente iniziare a proteggere i vostri dati.

Offerta Incogni 50%, perché approfittarne?

Incogni non è solo un servizio che permette di bloccare le chiamate indesiderate, ma si occupa anche di rimuovere i vostri dati dai broker di dati privati. Questi broker spesso vendono le informazioni a organizzazioni di terze parti, esponendovi a rischi come aumenti delle tariffe assicurative o invadenti campagne di marketing. Con Incogni, potete finalmente fermare tutto ciò, proteggendo i dati da un mercato che sfrutta la vostra privacy senza il consenso.

Incogni si occupa anche della rimozione dei dati dai siti di ricerca utenti, che possono risultare essere una vera e propria minaccia per la privacy. Questi siti raccolgono e pubblicano informazioni personali che possono facilmente essere utilizzate per molestie online, furto d’identità o semplicemente per invadere la vostra vita privata. Con il servizio di rimozione di Incogni, potrete mantenere il vostro profilo lontano da questi database pubblici, aumentando notevolmente la sicurezza della vostra identità online.

Non solo Incogni rimuove i dati, ma offre anche uno strumento di monitoraggio trasparente che permette di seguire il progresso della rimozione in tempo reale. Grazie a una dashboard dettagliata, potrete controllare lo stato di ogni richiesta e ricevere report regolari sullo stato di avanzamento. Inoltre, Incogni offre una copertura avanzata per la privacy, rimuovendo profili associati a vecchie e nuove informazioni, come indirizzi di casa e numeri di telefono, e continuando ad aggiornare la protezione man mano che vengono aggiunti nuovi broker di dati e siti di ricerca utenti.

