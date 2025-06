Se siete alla ricerca di un mini PC da gaming potente e compatto, oggi potete approfittare di un'offerta davvero imperdibile su Amazon. Bosgame P3, dotato di processore AMD Ryzen 9 6900HX, è disponibile a soli 369€ grazie a un sconto di 130€ applicabile tramite coupon in pagina, rispetto al prezzo di listino di 499€. Un'occasione rara per portarsi a casa un sistema di fascia alta adatto non solo al gaming, ma anche alla produttività e allo sviluppo.

Bosgame P3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore di questo mini PC è il processore Ryzen 9 6900HX, con 8 core e 16 thread che raggiungono i 4,9 GHz in boost. Grazie all'architettura Zen 3+ a 6nm, il dispositivo offre prestazioni eccellenti anche sotto carichi pesanti e si presta perfettamente al multitasking avanzato, all'editing video e alla gestione di software professionali. Il tutto è accompagnato da una GPU integrata AMD Radeon 680M, basata su architettura RDNA2, capace di gestire gaming in Full HD e anche sessioni leggere in 1440p, con performance superiori rispetto a molte soluzioni integrate concorrenti.

Il sistema viene fornito con 16 GB di RAM DDR5 in dual channel e 512 GB di SSD NVMe PCIe 3.0, espandibili fino a 64 GB di RAM e 8 TB di storage grazie ai doppi slot disponibili. Le prestazioni di rete sono altrettanto solide, grazie al supporto per Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e doppia LAN da 2,5 Gbps, ideale anche per ambienti professionali o gaming competitivo.

Un altro punto di forza è il sistema di raffreddamento avanzato con ventola e tubo in rame, progettato per mantenere basse le temperature anche sotto stress, garantendo stabilità e longevità del sistema. Il tutto è completato da Windows 11 Pro preinstallato, con pieno supporto a Linux e Ubuntu, rendendolo perfetto anche per sviluppatori e power user.

A questo prezzo, Bosgame P3 rappresenta una proposta di altissimo valore per chi cerca un PC gaming compatto, versatile e pronto all'uso, senza dover spendere cifre elevate per una configurazione di fascia alta. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.