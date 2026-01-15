Il Cecotec DryGlam Nano Plasma Blue è l'asciugacapelli professionale che stavate cercando! Con il suo potente motore brushless da 110.000 giri e tecnologia al plasma, vi garantisce un'asciugatura rapida mentre neutralizza il crespo grazie agli ioni positivi e negativi. Ora disponibile su Amazon a soli 38,90€ invece di 69,90€, con uno sconto del 44%, questo phon professionale include concentratore e diffusore per risultati da salone comodamente a casa vostra!

DryGlam Nano Plasma, chi dovrebbe acquistarlo?

L'asciugacapelli Cecotec DryGlam Nano Plasma Blue è la scelta ideale per chi desidera risultati da salone professionale senza uscire di casa. Questo strumento si rivolge particolarmente a chi ha capelli difficili da gestire, soggetti a crespo e staticità, grazie alla sua tecnologia al plasma che emette ioni positivi e negativi per neutralizzare l'effetto elettrostatico. È perfetto per chi cerca un'asciugatura rapida ed efficiente, ideale la mattina quando il tempo è prezioso: con il suo motore brushless da 110.000 giri al minuto, riduce significativamente i tempi di styling. Si adatta a tutte le esigenze, dalle chiome lisce e setose ai ricci definiti, grazie ai due accessori inclusi e alle impostazioni personalizzabili.

Questo prodotto soddisfa le necessità di chi non vuole compromettere la salute dei propri capelli: la riduzione del tempo di esposizione al calore e il getto d'aria fredda proteggono la fibra capillare dall'eccessivo stress termico. È particolarmente consigliato a chi cerca un dispositivo silenzioso e duraturo, perfetto per l'uso quotidiano senza disturbare il resto della famiglia. Con uno sconto del 44%, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un asciugacapelli professionale a un prezzo accessibile, combinando tecnologia avanzata, versatilità d'uso e cura dei capelli in un unico strumento.

Il Cecotec DryGlam Nano Plasma Blue è un asciugacapelli professionale dotato di motore Brushless BLDC da 1600W che raggiunge i 110.000 giri al minuto. La tecnologia al plasma genera ioni positivi e negativi per neutralizzare l'effetto crespo e rendere i capelli più morbidi e lucenti.

Vedi offerta su Amazon