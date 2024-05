Cerchi un notebook gaming? Questo modello Lenovo con RTX 4060 è in sconto di 300€!

Il Legion LOQ 15IRH8 è un potente notebook da gaming dotato di un display da 15.6" FullHD che offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, oltre a essere alimentato da un Intel Core i5-13500H, accompagnato da 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, garantendo performance di alto livello sia nel gaming che nella creazione di contenuti. La bella notizia? Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.099€, risparmiando il 21% rispetto al prezzo originale di 1.399€!

Legion LOQ 15IRH8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Legion LOQ 15IRH8 è un portatile da gaming ideale per chi cerca prestazioni eccezionali in ogni scenario d'uso, da quello ludico a quello professionale. Con il suo processore Intel Core i5 di tredicesima generazione e la potente GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, è, ovviamente, perfetto per gli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare a dettagli grafici avanzati e frame rate elevati anche nei titoli più recenti. La sua capacità di gestire editing video, streaming e registrazione con estrema fluidità lo rende, inoltre, un'ottima scelta per creatori di contenuti, esportatori e professionisti del settore multimediale.

Il display FullHD da 15,6 pollici con tecnologia OverDrive e supporto Dolby Vision assicura una qualità visiva superlativa, ideale per chi apprezza minuziosamente ogni dettaglio sullo schermo. Inoltre, grazie al sistema di ventole Legion Coldfront 4.0, il notebook offre prestazioni di raffreddamento eccellenti mantenendo al contempo la rumorosità al minimo, il che lo rende adatto anche per lunghe sessioni di lavoro o gioco senza interruzioni.

Insomma, il Legion LOQ 15IRH8 si posiziona come una scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello, immagini di qualità superiore e una macchina dalla risposta veloce. Il mix di tecnologie all'avanguardia, insieme al prezzo scontato di 300€, lo rendono una proposta attraente per chi vuole attingere al massimo dal proprio investimento!

Vedi offerta su Amazon