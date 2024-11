Controlla se i tuoi dati sono esposti online. Prova gratuita di Surfshark

Quando si considera l’abbonamento a una VPN, solitamente lo si fa per poter seguire eventi sportivi e accedere a contenuti in lingua originale su piattaforme di streaming. Tuttavia, con il progresso della tecnologia e l’aumento degli attacchi informatici, oggi una VPN deve poter fare molto di più. Per questo motivo, vogliamo parlarvi brevemente di Surfshark, che ha recentemente introdotto una nuova funzione che consente di verificare in pochi secondi se il proprio indirizzo e-mail è stato compromesso o utilizzato per scopi di marketing.

Se la verifica dovesse rivelare una violazione, con il piano di abbonamento Surfshark One (attualmente in offerta con uno sconto dell'86% e 4 mesi extra al prezzo di soli 2,49€ al mese), potrete avere la certezza che i vostri dati non saranno più utilizzati da terze parti, sia per scopi di marketing che per attività fraudolente. Si tratta di un’opportunità unica per abbonarsi a un servizio premium che può fare la differenza per privati e aziende, sempre più spesso nel mirino di malintenzionati.

Anche in Italia, la questione relativa alla privacy online non è da sottovalutare. Negli ultimi anni, ad esempio, uno degli attacchi più gravi ha colpito il sistema sanitario della Regione Lazio, paralizzando la piattaforma di prenotazione dei vaccini per il Covid-19. Gli hacker hanno eseguito un attacco ransomware bloccando l'accesso ai dati sensibili e chiedendo un riscatto per ripristinarli. Questo ha creato enormi disagi, rallentando la campagna vaccinale e mettendo a rischio i dati personali e sanitari di milioni di cittadini.

Surfshark One, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Come accennato, oggi è comune sentire che un'azienda è stata vittima di un attacco e che tutti i dati dei suoi clienti sono stati rubati. Ma come si fa a sapere se siete stati anche voi vittime? Spesso è solo quando iniziano i problemi, come furto d'identità o acquisti sospetti sul conto bancario, che ci si rende conto che i propri dati sono stati utilizzati da persone sgradevoli. L'elenco delle possibili frodi è lungo e complesso, rendendo fondamentale avere strumenti adeguati per monitorare e proteggere le proprie informazioni.

Per proteggersi da questo tipo di minacce, un sistema di sorveglianza è più che consigliato. Questo è ciò che offre Surfshark Alert, un servizio che vi avvisa in tempo reale se i vostri dati personali, come email, carta di credito e numero di previdenza sociale, finiscono nei database dei pirati informatici. Con Surfshark Alert, potrete anche iniziare utilizzando il servizio gratuito di verifica delle perdite di dati, che vi permette di scoprire subito quante volte il vostro indirizzo è stato compromesso e in quali occasioni.

Un ulteriore vantaggio di Surfshark One è la possibilità di proteggere non solo se stessi, ma anche l’intera famiglia con un solo account. Grazie alla copertura multi-dispositivo, potrete monitorare le informazioni personali di tutti, compresi i parenti più anziani, che sono spesso le vittime preferite dei malintenzionati digitali. Questo rende Surfshark un servizio ideale per chi desidera garantire la sicurezza e la privacy online dei propri cari, permettendo di ricevere avvisi tempestivi in caso di compromissione dei loro dati e di intervenire subito.

Impostare Surfshark Alert è semplice: potrete selezionare i dati che desiderate monitorare e scegliere la frequenza delle segnalazioni. La vostra privacy è garantita, poiché l'indirizzo e-mail non verrà utilizzato per scopi di marketing e nessun dato personale verrà archiviato da Surfshark. Con queste misure, avrete la tranquillità di sapere che i vostri dati sono al sicuro, rendendo Surfshark One un servizio ideale per chiunque desideri una protezione completa nella navigazione online.

