Scoprite la CORSAIR iCUE LINK LX140-R RGB, una ventola da 140mm con innovativo design a rotore invertito che mostra completamente l'anello RGB anche in aspirazione. Dotata di doppio circuito luminoso con 18 LED per un'illuminazione spettacolare sincronizzabile iCUE, garantisce un flusso d'aria di 90,6 CFM e una pressione statica di 4,22 mmH2O. Su Amazon a soli 39,90€ invece di 49,90€, con cuscinetto magnetico a cupola per un funzionamento silenzioso.

CORSAIR iCUE LINK LX140-R, chi dovrebbe acquistarla?

Le CORSAIR iCUE LINK LX140-R RGB sono la scelta ideale per appassionati di modding e PC gaming che desiderano distinguersi con un sistema dall'estetica impeccabile. Grazie al design a rotore invertito, queste ventole mostrano completamente l'anello RGB anche in modalità aspirazione, risolvendo finalmente il problema estetico delle ventole tradizionali. Con 18 LED disposti su doppio circuito, garantiscono un'illuminazione vivace e personalizzabile sincronizzabile con l'intero ecosistema iCUE. Sono perfette per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi: l'eccellente pressione statica di 4,22 mmH2O le rende ideali anche per l'installazione su radiatori di sistemi a liquido, mentre il controllo PWM fino a 2.000 RPM offre la versatilità necessaria per bilanciare raffreddamento e silenziosità.

Questa offerta con sconto del 20% si rivolge particolarmente a chi sta pianificando un upgrade del proprio sistema di raffreddamento o costruendo un nuovo PC da zero. Il cuscinetto magnetico a cupola CORSAIR garantisce funzionamento silenzioso e maggiore durata, mentre i connettori bridge iCUE LINK semplificano drasticamente il cablaggio, consentendovi di gestire multiple ventole con un singolo cavo. Ideali per chi apprezza l'ordine e la pulizia interna del case, le viti QuikTurn™ facilitano l'installazione. A questo prezzo, rappresentano un investimento eccellente per chi cerca qualità costruttiva premium e un ecosistema di controllo avanzato per ottimizzare temperatura e rumorosità del proprio sistema.

