Sei su AliExpress per la prima volta? SSD Crucial a 35€ con il Black Friday

Dopo avervi segnalato il Netac NV3000 disponibile a circa 6€, torniamo su Aliexpress con un'altra occasione da non perdere grazie alle offerte del Black Friday. Questa volta si tratta ancora di un SSD molto interessante, il Crucial P3 Plus da 500GB (disponibile anche nella versione da 2TB), in offerta per i nuovi utenti come parte delle promozioni di benvenuto. Il prezzo è davvero competitivo: solo 35,67€. Nonostante l'acquisto avvenga su Aliexpress, si tratta di un prodotto originale, con prestazioni identiche a quelle del modello che potreste trovare su Amazon, ma a un prezzo decisamente più vantaggioso.

Crucial P3 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Crucial P3 Plus è l'ideale per gli appassionati di gaming e per coloro che si occupano della creazione di contenuti che necessitano di velocità eccezionali e di un ampio spazio di archiviazione. Con la sua tecnologia NVMe (PCIe Gen4 x4), che promette una lettura sequenziale fino a 5000 MB/s e una lettura/scrittura casuale di 650K/800K IOPS, questo SSD è pensato per chi non vuole compromessi sulle prestazioni. Che si tratti di caricare giochi ad alta intensità grafica, di trasferire file di grandi dimensioni o di avviare applicazioni in modo fulmineo, il Crucial P3 Plus supera gli standard attuali, fornendo un'esperienza utente fluida e rapida.

Altro punto di forza è la sua ampia capacità di archiviazione, sufficiente per accumulare grandi librerie di giochi, progetti di video editing di grandi dimensioni, e quant'altro necessiti di uno spazio considerevole. Inoltre, grazie alla sua valutazione MTTF (Mean Time To Failure) maggiore di 1,5 milioni di ore, gli utenti possono contare su una soluzione di archiviazione duratura e affidabile, che resiste nel tempo senza compromettere le prestazioni.

La compatibilità all'indietro con Gen3 assicura inoltre che l'SSD possa essere installato anche su configurazioni non all'avanguardia, rendendo il Crucial P3 Plus una scelta eccellente per un ampio spettro di consumatori che desiderano velocizzare i loro sistemi senza preoccuparsi della compatibilità hardware.

