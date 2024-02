Prezzo PICCOLISSIMO su queste cuffie con microfono. Le paghi soli 32€

Se cercate delle cuffie semplici e flessibili, dotate di microfono integrato e ideali quindi per conferenze su Microsoft Teams, Google Meet e piattaforme simili, vi suggeriamo di considerare queste cuffie SENNHEISER, attualmente disponibili al miglior prezzo. Amazon le offre infatti a soli 31,99€, ma la durata dell'offerta non è specificata, quindi vi consigliamo di approfittarne senza esitare.

SENNHEISER C10, chi dovrebbe acquistarle?

Se non vi crea disagio il fatto che queste cuffie non siano wireless, allora suggeriamo il loro acquisto a lavoratori e studenti che desiderano un'esperienza audio impeccabile senza interruzioni. Certificate per Microsoft Teams e Zoom, e ottimizzate per Unified Communications, queste cuffie consentono di partecipare alle riunioni con un semplice clic, grazie al pulsante dedicato.

La connettività plug-and-play tramite connettore USB-C trasforma il passaggio da un'attività all'altra in un'azione fluida e semplice. Quindi, se la vostra giornata lavorativa o di studio richiede molteplici riunioni online o lunghe sessioni di concentrazione, queste cuffie sono fatte apposta per voi. Inoltre, la qualità del suono e il comfort sono garantiti.

Offrono infatti non solo un'ottima qualità audio, ma anche un comfort senza pari e un efficace smorzamento del rumore, grazie ai cuscinetti in similpelle inclusi. Grazie poi alla tecnologia Epos BrainAdaptTM, queste cuffie sono progettate per sostenere il processo naturale di elaborazione del suono del cervello, riducendo la fatica e migliorando la concentrazione sia per l'utente che per gli interlocutori.

