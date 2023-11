Doppio SCONTO sul Microsoft Surface Laptop Go 3! Sconto di 427€

Fantastica offerta Black Friday su Amazon per il Microsoft Surface Laptop Go 3, un computer portatile ideale per l'uso quotidiano, leggero, potente e dal design elegante. Il prezzo originale è di 1149€, ma grazie al doppio sconto (tramite coupon) lo potrete avere a soli 721,24€.

Microsoft Surface Laptop Go 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è consigliata a chi cerca un portatile affidabile e tecnologicamente avanzato per l'uso quotidiano. Grazie al suo design lineare ed elegante e al peso inferiore a 1,13 kg, Microsoft Surface Laptop Go 3 è l'ideale per chi desidera un dispositivo facile da trasportare e da utilizzare in ogni situazione. Questo prodotto risulta particolarmente adatto per tutti coloro che lavorano in mobilità e studenti universitari. Dotato di un touchscreen da 12.4 pollici, offre prestazioni veloci grazie all'elevata memoria RAM di 16 GB e allo spazio di archiviazione di 256 GB.

Il Microsoft Surface Laptop Go 3 è dotato di un processore Intel Core i5 per massime performance in termini di lavoro e studio. Ha un'autonomia fino a 15 ore ed è dotato di una funzione di ricarica rapida, permettendo di affrontare con tranquillità una giornata di lavoro, di gioco o di streaming. Si tratta di un prodotto elegante, disponibile in diverse colorazioni e con una moderna finitura metallica.

In conclusione, l'offerta per il Microsoft Surface Laptop Go 3 risulta davvero irrinunciabile. Con un sconto di 427,76€ rispetto al prezzo originale, avrete la possibilità di avere un prodotto di alta qualità, confortevole e portatile, ideale per le tue esigenze quotidiane.

