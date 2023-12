È iniziato il Natale di NordVPN! 69% di sconto + 3 mesi extra

La stagione festiva apre le porte a offerte anche nel campo delle VPN, e tra le molte proposte vantaggiose che si presenteranno, NordVPN offre uno dei migliori sconti di sempre. Rinomato provider di servizi VPN, con una reputazione impeccabile, NordVPN offre durante questo periodo natalizio la possibilità di risparmiare fino al 69% sui suoi tre piani di abbonamento. Queste occasioni saranno valide fino al 9 gennaio 2024, rappresentando non solo uno dei tagli di prezzo più significativi mai offerti da NordVPN, ma anche uno dei più duraturi. Insomma, non ci sono più scuse per non proteggere la propria privacy online durante la navigazione web durante le festività natalizie e oltre.

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Coloro che dovrebbero almeno considerare l'adesione a uno dei tre piani offerti sono gli utenti che desiderano non solo sbloccare contenuti georestrittivi, assicurandosi di accedere a nuovi contenuti in streaming nella loro lingua originale, ma anche coloro che prevedono un aumento delle attività online durante le festività natalizie. Per chi cerca di massimizzare il tempo online in modo sicuro e privato, NordVPN si conferma come uno dei migliori fornitori disponibili.

Inoltre, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, molte persone potrebbero trascorrere più tempo presso centri commerciali, aumentando così il rischio di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche. Anche in questa situazione, NordVPN si presenta come un valido alleato, mitigando i rischi associati alla connessione a reti libere.

In breve, le offerte natalizie di NordVPN non rappresenteranno solo un'occasione per risparmiare in modo significativo, ma costituiranno anche un investimento nella tranquillità durante le festività. Non ci sono più scuse per non proteggere la propria privacy mentre si godono le festività online. Ribadiamo, infine, che lo sconto applicato da NordVPN è il più vantaggioso di sempre, paragonabile solo a quello offerto durante il recente Black Friday.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, proprio perché le vostre attività online potrebbero aumentare notevolmente durante le festività.

