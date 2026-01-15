La lavatrice a carica dall'alto Electrolux 700 è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 45%. Grazie alle innovative Tecnologie SteamCare e SensiCare, questo elettrodomestico garantisce capi perfettamente puliti con meno pieghe e consumi ottimizzati. Potete portarla a casa a soli 471,97€ invece di 849,99€, un'opportunità da non perdere per chi cerca prestazioni professionali e risparmio energetico.

Electrolux 700, chi dovrebbe acquistarla?

Questa lavatrice a carica dall'alto Electrolux 700 rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni professionali senza rinunciare alla praticità. È perfetta per famiglie di medie dimensioni, single o coppie che vivono in spazi ridotti e apprezzano l'apertura dall'alto per un carico più ergonomico. Vi conquisterà se odiate stirare: la Tecnologia SteamCare riduce le pieghe di un terzo grazie al vapore, mentre il programma FreshScent rinfresca i capi risparmiando oltre 40 litri d'acqua per ciclo. Chi ha poco tempo apprezzerà la funzione Eco Time Manager, che riduce fino a quattro volte la durata del lavaggio mantenendo risultati impeccabili.

Questa lavatrice soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca efficienza energetica e risparmio senza compromessi sulla qualità. Il SensiCare System regola automaticamente acqua, energia e tempo in base al carico effettivo, garantendo consumi ottimizzati anche per piccole quantità di bucato. È la soluzione ideale per chi desidera capi più morbidi e freschi a lungo grazie all'opzione Più Morbido, che distribuisce uniformemente l'ammorbidente. Con 7 kg di capacità, classe A e 1251 giri, vi offrirà versatilità e prestazioni elevate, mentre il sistema Soft Opening rende carico e scarico semplici e sicuri, perfetti anche per chi ha problemi di schiena.

Electrolux 700 EW7T337A è una lavatrice a carica dall'alto da 7 kg in classe A che vi sorprenderà per efficienza e praticità. Dotata di Tecnologia SteamCare, il vapore distende i tessuti riducendo le pieghe di un terzo, mentre il SensiCare System regola automaticamente acqua, energia e tempo in base al carico effettivo. Con 1251 giri e funzioni innovative come Più Morbido e TimeManager, garantisce risultati ottimali anche sui carichi ridotti.

Vedi offerta su Amazon