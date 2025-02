Elimina i punti morti in casa con questo router ASUS, oggi al MINIMO STORICO!

Se state cercando un router LTE avanzato per migliorare la vostra connessione internet, ASUS 4G-AC86U è disponibile su Amazon a soli 149,90€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo mediano di 163€. Questo rappresenta il prezzo più basso di sempre, un'opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo ad alte prestazioni.

ASUS 4G-AC86U, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS 4G-AC86U è un modem router 4G LTE Categoria 12, in grado di offrire velocità di connessione fino a 600 Mbps grazie alla tecnologia Qualcomm Snapdragon X12 LTE Advanced. Questa caratteristica lo rende perfetto per chi vive in zone con connessione cablata limitata o per chi ha bisogno di una soluzione mobile ultra veloce. Il Wi-Fi AC2600 dual-band garantisce una trasmissione dati stabile e potente, ottimizzando la rete anche in ambienti con molti dispositivi connessi.

Grazie alla tecnologia MU-MIMO, il router assicura una gestione ottimale della connessione per più utenti contemporaneamente, migliorando l'esperienza di streaming, gaming e navigazione. L'Adaptive QoS permette di prioritizzare il traffico per garantire una connessione fluida anche nelle situazioni di maggiore carico. Inoltre, la copertura ultrawide e il sistema AiRadar con Range Boost eliminano i punti morti, offrendo una connessione stabile in ogni angolo della casa.

Per la sicurezza della rete, ASUS 4G-AC86U integra AiProtection, un sistema di protezione avanzato sviluppato da Trend Micro, che blocca minacce online e protegge tutti i dispositivi connessi, inclusi quelli IoT, anche se sprovvisti di software antivirus.

A livello di connettività, il router dispone di quattro porte Gigabit LAN, una porta WAN e una porta USB 2.0, permettendo di collegare smart TV, console di gioco, NAS e dispositivi di archiviazione. La funzione Easy WiFi Portal offre inoltre la possibilità di condividere facilmente la connessione con ospiti e clienti tramite un captive portal intuitivo.

Con il prezzo più basso di sempre su Amazon, ASUS 4G-AC86U rappresenta una scelta eccellente per chi cerca velocità, stabilità e sicurezza in un unico dispositivo. Approfittate dell'offerta prima che termini! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router Wi-Fi per ulteriori consigli.

