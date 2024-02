Questo mouse verticale è ottimo e costa solo 25€!

Lavorare al PC per molte ore può essere deleterio per le articolazioni del polso e della mano e questo, ormai, è un fatto. Per questo, a professionisti (ma non solo), consigliamo spesso di considerare l'acquisto di un mouse verticale che, se correttamente utilizzato, può minimizzare i danni, se non proprio aiutare a evitarli, riducendo quello che è lo stress normalmente a carico delle articolazioni. Ebbene, se stavate prendendo in considerazione l'acquisto di uno di questi dispositivi, sappiate che su Amazon è disponibile al prezzo di appena 24,99€ l'ottimo Trust Verto, un mouse verticale ormai abbastanza famoso sulla piattaforma, e scontato dallo store del 19%.

Mouse verticale Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Trust Verto è la soluzione ideale per chiunque trascorra molte ore al computer e, per questo, desideri prevenire o attenuare i fastidiosi dolori al polso o al braccio che possono arrivare, nel tempo, a causa dello sforzo di muscoli e articolazioni. Con il suo design ergonomico verticale, che consente un posizionamento naturale della mano inclinandola a 60°, è perfetto per chi cerca un sollievo dalla tensione abituale durante il lavoro o il gioco.

Trust Verto è un mouse ergonomico con un design innovativo, caratterizzato da una forma verticale che consente di inclinare il braccio e il polso a 60°, riducendo l'affaticamento dell'articolazione della mano. Questo design unico assicura una presa comoda e una maneggevolezza eccellente il che è ottimo per chi passa molte ore al PC e teme, come detto in apertura, di incorrere in fastidiosi dolori... o peggio.

Dotato di un ottimo grip, Verto offre prestazioni di alto livello, anche grazie al suo buon sensore ottico con tre diverse velocità selezionabili (800, 1200 e 1600 DPI), che offre un controllo preciso e veloce.

Parliamo, insomma, di un mouse progettato per ridurre il rischio di problemi come la sindrome del tunnel carpale, che può colpire gli utenti che passano molte ore al computer utilizzando mouse e tastiere tradizionali. Con il Trust Verto, potrete lavorare in modo più confortevole e sicuro, e giacché il suo rapporto qualità/prezzo è oggi altissimo, vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa offerta per nulla al mondo!

