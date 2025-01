ExpressVPN alza il livello: eSIM gratuita e offerte fino al 61%

Se siete alla ricerca di una VPN affidabile e con vantaggi aggiuntivi, la nuova offerta di ExpressVPN è ciò che fa per voi. L’azienda leader nel settore della sicurezza digitale ha appena lanciato una promozione imperdibile: scegliendo uno dei loro piani a lungo termine, non solo risparmierete fino al 61%, ma potrete anche ottenere una eSIM gratuita con un pacchetto dati generoso. Un’occasione unica per combinare protezione online e connettività globale.

Vedi offerte su ExpressVPN

ExpressVPN, perché approfittarne?

Con il piano di 2 anni, ExpressVPN vi regala 4 mesi extra e una eSIM inclusa che offre ben 5GB di dati, perfetti per i vostri viaggi o necessità quotidiane. Chi preferisce il piano annuale non rimarrà deluso: anche in questo caso, oltre al 48% di sconto, riceverete una eSIM gratuita con 3GB di dati. I dati sono forniti in collaborazione con holiday.com, un partner affidabile nel campo della connettività globale, rendendo questa offerta ancora più interessante.

L’aspetto economico è altrettanto accattivante: grazie alla promozione, i prezzi di ExpressVPN partono da soli 4,99$ al mese rispetto al prezzo standard di 12,95$. Questa significativa riduzione rende questa VPN premium accessibile a un pubblico più ampio, senza compromettere la qualità del servizio, che include velocità eccezionale, sicurezza e server in tutto il mondo.

Con questa offerta, ExpressVPN dimostra di puntare su un’esperienza utente completa, che va oltre la semplice protezione digitale. Non solo avrete accesso a una delle migliori VPN sul mercato, ma potrete anche godere di una connettività affidabile, ovunque vi troviate. Non perdete l’occasione di risparmiare e aggiungere valore al vostro abbonamento: questa promozione potrebbe essere disponibile per un periodo limitato!

Vedi offerte su ExpressVPN