Il Samsung Side by Side AI RS70F65QET/EF è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Con uno sconto del 10%, potrete portarlo a casa a 899,00€ invece di 999,00€. Questo moderno frigorifero da 655 litri offre tecnologia AI Energy Mode per ridurre i consumi fino al 15%, Total No Frost e All-Around Cooling per una conservazione ottimale degli alimenti.

Frigorifero Samsung Side by Side, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Side by Side AI RS70F65QET/EF è la scelta ideale per famiglie numerose che necessitano di ampio spazio di conservazione e desiderano ottimizzare i consumi energetici. Grazie alla capacità totale di 655 litri e alla tecnologia SpaceMax, questo elettrodomestico vi offrirà tutto lo spazio necessario per organizzare la spesa settimanale senza compromessi. Se siete attenti all'ambiente e alle bollette, la funzione AI Energy Mode controllabile tramite app SmartThings vi permetterà di ridurre i consumi fino al 15%, monitorando in tempo reale l'efficienza energetica del vostro frigorifero.

Questo modello si rivolge anche a chi cerca praticità e tecnologia avanzata nella conservazione degli alimenti. Il sistema All-Around Cooling distribuisce uniformemente il freddo, garantendovi una conservazione ottimale in ogni ripiano, mentre la tecnologia Total No Frost vi libererà definitivamente dalla necessità di sbrinare. Le funzioni Power Cool e Power Freeze sono perfette se avete l'abitudine di fare grandi spese o se vi piace congelare rapidamente cibi freschi. Il Compressore Digital Inverter vi assicurerà un funzionamento silenzioso e duraturo, ideale per cucine open space dove il rumore potrebbe disturbarvi.

