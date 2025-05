Gaming di qualità con Trust GXT 833W Thado: ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di una tastiera da gaming compatta, robusta e conveniente, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per la Trust Gaming GXT 833W Thado potrebbe fare al caso vostro. Questa tastiera TKL, ovvero priva del tastierino numerico, è disponibile a soli 16,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 29,99€. Si tratta del minimo storico per questo modello, rendendo l'acquisto ancora più interessante per chi desidera ottimizzare la propria postazione senza spendere troppo.

Trust Gaming GXT 833W Thado, chi dovrebbe acquistarlo?

Trust GXT 833W Thado è progettata per offrire un'esperienza di gioco fluida e precisa, grazie alla tecnologia anti-ghosting con supporto N-key rollover, che consente di premere più tasti contemporaneamente senza errori di input. Il suo design compatto, più piccolo del 20% rispetto a una tastiera standard, permette di avere più spazio libero per i movimenti del mouse, caratteristica fondamentale nei giochi competitivi dove ogni centimetro conta.

Dal punto di vista strutturale, questa tastiera si distingue per la presenza di una piastra posteriore in metallo, che la rende solida e durevole anche durante le sessioni di gioco più intense. Il tocco estetico è assicurato dalla retroilluminazione LED, che offre diversi effetti luminosi per personalizzare l'aspetto della tastiera secondo i vostri gusti. Inoltre, la Trust GXT 833W integra una modalità gaming che disattiva il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali, oltre a 12 tasti multimediali per un accesso rapido alle funzioni più utilizzate.

Con il suo layout italiano QWERTY, una struttura eco-sostenibile composta per il 69% da plastica riciclata e una compatibilità completa con PC e laptop via connessione USB, questa tastiera rappresenta una scelta ideale per gamer attenti sia alle prestazioni che all'ambiente.

Disponibile a un prezzo estremamente competitivo, la Trust GXT 833W Thado è una soluzione perfetta per chi vuole migliorare il proprio setup senza compromessi sulla qualità. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere gaming per ulteriori consigli.