Su Amazon è disponibile il televisore Haier LED 4K UHD H55K85FUX 55", una Smart TV con Google TV che offre un'esperienza visiva e sonora di alto livello. Dotata di Dolby Audio, HDR 10, tecnologia MEMC per il gaming fluido e ben quattro porte HDMI 2.1, è pensata per chi vuole il massimo dal proprio salotto. Attualmente disponibile a 279,00€ su Amazon.

Haier LED 4K UHD 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Haier LED 4K UHD H55K85FUX è la scelta ideale per chi cerca un televisore da 55 pollici completo e versatile a un prezzo competitivo. È particolarmente consigliato agli appassionati di gaming, grazie alla tecnologia MEMC e alle quattro porte HDMI 2.1 che garantiscono fluidità e reattività anche nelle scene più dinamiche. Allo stesso tempo, chi ama il cinema in casa troverà nell'audio Dolby Audio e nella risoluzione 4K HDR 10 un'esperienza visiva e sonora di alto livello, con colori vividi e contrasti profondi.

Questo smart TV soddisfa anche le esigenze di chi vuole una piattaforma smart completa: grazie a Google TV e al Google Assistant integrato, è possibile accedere facilmente a film, serie, musica e contenuti in diretta con semplici comandi vocali. Il processore Quad Core con 32GB di memoria interna assicura navigazione fluida e tempi di caricamento rapidi, mentre il Bluetooth 5.1 e la tecnologia DBX TV completano un prodotto pensato per chi vuole il massimo senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Haier LED 4K UHD H55K85FUX è una Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K HDR 10, Google TV, processore Quad Core, 32GB di memoria, 4 porte HDMI 2.1, Dolby Audio, tecnologia MEMC per il gaming fluido e Bluetooth 5.1.

