Hisense HS3100: 480W di suono di qualità al giusto prezzo

La soundbar Hisense HS3100 è pensata per appassionati di cinema e videogiochi e grazie alle sue caratteristiche tecniche g arantisce un'esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Dotata di un sistema a 3.1 canali, la HS3100 offre una qualità sonora superiore, supportata dalla tecnologia Dolby Audio e DTS Surround. Queste tecnologie assicurano un suono surround realistico, permettendo agli utenti di percepire ogni dettaglio sonoro, dai dialoghi più sottili alle esplosioni più intense, creando un ambiente audio tridimensionale che arricchisce l'esperienza visiva.

Potenza, controllo e comodità nell’impianto

La potenza complessiva di 480 W, distribuita attraverso sei altoparlanti, riempie l'ambiente con un suono potente e dinamico. Questa caratteristica rende più coinvolgenti sia i film d'azione sia i videogiochi, dove un audio potente e dettagliato può “immergerti” completamente nell’ambiente.

Il subwoofer wireless da 6,5 pollici aggiunge profondità ai bassi, rendendo più realistici gli effetti sonori più roboanti come le esplosioni, mentre la connessione wireless permette una grande libertà nel suo posizionamento che arriva in qualsiasi punto della stanza, senza l'ingombro dei cavi.

Voci più chiare per film indimenticabili

Un'altra caratteristica distintiva della HS3100 è l'altoparlante centrale dedicato, progettato per migliorare la chiarezza dei dialoghi. Grazie alla tecnologia Voice Enhancement, le voci risultano nitide e definite, evitando che i dialoghi vengano sovrastati dagli effetti sonori, un aspetto cruciale nella visione dei film, quando sistemi meno evoluti tendono a favorire gli effetti sonori a scapito dei dialoghi.

La modalità TV Mode consente un'integrazione perfetta con i televisori Hisense, sfruttando al massimo il motore audio del televisore attraverso gli altoparlanti della soundbar. Questo si traduce in un audio ancora più immersivo e migliorato, sincronizzando perfettamente il suono con le immagini sullo schermo.

Si usa anche senza guardare lo schermo

Inoltre, la HS3100 offre diverse opzioni di connettività, inclusa la possibilità di collegarsi in modalità wireless a dispositivi intelligenti come smartphone, tablet o laptop. Ciò consente di riprodurre facilmente la propria musica preferita, ampliando le possibilità di intrattenimento oltre la visione di film e il gaming.

Infine, Hisense dimostra un impegno verso la sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo di packaging eco-sostenibile per la HS3100. Questo approccio responsabile riduce gli sprechi e l'inquinamento, un valore aggiunto per i consumatori attenti all'ambiente. Una volta provata l'esperienza cinematografica o ludica con una soundbar di qualità, non si torna indietro.