I laptop Windows non saranno più gli stessi, la rivoluzione è in arrivo!

Lo Snapdragon AI Day di Londra, a cui abbiamo partecipato la scorsa settimana, ha acceso i riflettori sui piani di Qualcomm per il futuro dei notebook. Se alcune novità erano già state annunciate al Summit di fine 2023, l'evento ha offerto nuovi dettagli e interessanti demo.

Il processore Snapdragon 8 Gen 3, già presente in smartphone come OnePlus 12 e RedMagic 9 Pro, trova nuova linfa nella versione dedicata al Samsung Galaxy S24 Ultra. Le funzionalità di intelligenza artificiale del top di gamma Samsung, sia on-device che cloud, offrono un'esperienza di nuova generazione e che guarda alle necessità degli utenti.

La vera star della giornata è stata però Snapdragon X Elite, il SoC per notebook che promette di rivoluzionare il mercato. Le prestazioni attese sono da urlo, con benchmark che superano addirittura quelle dei chip M2 di Apple. L'emulazione di software x86 garantirà compatibilità con le applicazioni esistenti, mentre l'AI integrata aprirà nuove possibilità per la produttività e la creatività.

Leggi la nostra intervista: Snapdragon X Elite, Alex Katouzian ci svela la formula per il successo

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Qualcomm ha mostrato delle interessanti demo che sfruttano l'intelligenza artificiale per generare testi e immagini in modo rapido e offline. Il supporto ai più diffusi modelli LLM, come il modello Llama 2 di Meta, promettono un'esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. La potenza e l'efficienza del chip Qualcomm promettono anche un'esperienza utente di alto livello senza però rinunciare ad un'autonomia fino ad oggi impensabile sui laptop Windows.

Il successo di questa rivoluzione dipenderà da due fattori chiave: il numero di applicazioni disponibili al lancio e il prezzo dei dispositivi. Se i partner di Qualcomm (tra questi Acer, ASUS, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft, Samsung e Xiaomi) sapranno giocare bene le loro carte, il 2024 potrebbe davvero segnare l'inizio di una nuova era per i notebook.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Oltre ai notebook, Qualcomm ha dedicato un momento alla sua piattaforma Snapdragon Cockpit e Snapdragon Digital Chassis per le auto. Una demo su un veicolo reale ha mostrato come l'AI può aiutare a trovare luoghi di interesse o a diagnosticare problemi con la propria auto. Un'anticipazione del futuro della mobilità, che sarà protagonista al MWC 2024 a cui saremo presenti per ulteriori approfondimenti.

L'AI Day di Qualcomm ha dipinto un futuro ricco di possibilità, con Qualcomm che si vede come protagonista. La sfida è aperta, ma le premesse per una rivoluzione tecnologica ci sono tutte.