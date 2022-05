Una delle novità della nuova piattaforma AM5 di AMD sarà l’introduzione del supporto allo standard PCI-E 5.0 per GPU e archiviazione. Proprio in occasione del Computex 2022, dove AMD stessa ha tenuto dei keynote per presentare le attese novità, come i nuovi Ryzen 7000, la nuova gamma di chipset e la APU Mendocino, Apacer ha svelato i suoi primi SSD NVMe Gen 5 in arrivo sul mercato entro la fine dell’anno.

Si tratta di due modelli in grado di raggiungere velocità in lettura e scrittura rispettivamente di 13GB/s e 12GB/s. Oltre a mantenere la retrocompatibilità con il PCI-E 4.0, sia il modello AS2280F5 che ZADAK TWSG5 supportano l’NVMe 2.0 e sono dotati di dissipatore in alluminio, nonché di diverse funzionalità integrate per la protezione dei dati non ancora rese note da Apacer. I due SSD sono venduti con una garanzia di 5 anni.

Apacer AS2280F5

Nonostante l’aspetto praticamente identico possa trarre in inganno, la principale differenza fra i due modelli è nel raffreddamento: il modello ZADAK offre infatti anche un pad di dissipazione in grafene, oltre alla soluzione di raffreddamento in alluminio. Entrambi i modelli dovrebbero ad ogni modo equipaggiare un controller per la memoria realizzato da Phison, solitamente utilizzato in modelli di fascia alta. Questa azienda sta anche sviluppando un nuovo tipo di connettore che consentirebbe l’utilizzo di raffreddamento attivo sugli SSD.

Ci aspettiamo ovviamente che i due nuovi SSD NVMe di Apacer siano venduti a un prezzo maggiore rispetto i modelli Gen4, anche se le cifre non sono ancora state svelate. Nel frattempo, per quanto riguarda le schede madri AMD, è di recente trapelato in anteprima un inedito esemplare di ASUS che svela la presenza di due chipset. La scheda madre (comparsa su Baidu) è stata pubblicata da un utente anonimo e pare potenzialmente confermare rumor emersi in precedenza. Per maggiori dettagli, vi invitiamo ad approfondire nel nostro articolo.