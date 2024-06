Il miglior Core i5 di qualche anno fa ora disponibile a meno di 200€ (-42%)

Alcuni potrebbero argomentare che siamo già alla 14ª generazione dei processori Intel, ma valutare oggi una CPU come il Core i5-12600KF, che fino a pochi anni fa era un punto di riferimento per i Core i5, rimane pertinente per configurazioni PC di fascia entry-level o media. Questo processore offre ancora oggi prestazioni eccellenti nel gaming e attualmente è disponibile su Amazon al miglior prezzo mai visto, sebbene il prezzo più basso sia di pochi euro inferiore. È importante notare che Amazon gestisce direttamente la vendita e la spedizione di questo prodotto, il che offre una garanzia maggiore in termini di sicurezza post-acquisto.

Intel Core i5-12600KF, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Core i5-12600KF rappresenta una scelta eccellente per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione potente ed efficiente per il proprio sistema desktop. Con 10 core (6 Performance + 4 Efficiency) e frequenze che possono raggiungere i 4,9 GHz, questo processore è in grado di offrire prestazioni elevate sia per il gaming di alto livello che per applicazioni di editing video e foto che richiedono grandi risorse.

Il fatto che sia sbloccato offre inoltre agli utenti più esperti la possibilità di fare overclocking, per spingere ancora più in là le prestazioni in base alle proprie necessità. Per chi sta costruendo o aggiornando un PC desktop con l'obiettivo di ottenere elevate prestazioni, il Intel Core i5-12600KF si presenta come una CPU ideale.

Supporta sia la memoria DDR4 che la più recente DDR5, offrendo così flessibilità per l'assemblaggio di sistemi all'avanguardia o il rinnovamento di configurazioni esistenti. Inoltre, grazie al supporto delle versioni più recenti degli slot PCI Express (5.0 e 4.0), questo processore è a prova di futuro, garantendo compatibilità con le nuove tecnologie di memorizzazione e le schede grafiche più potenti.

