Intel Tiger Lake-H, svelate le specifiche?

Attesi da una miriade di utenti, dovrebbero arrivare, stando a quanto comunicato da Intel, nella prima metà di quest’anno: i nuovi processori Tiger Lake-H soddisferanno le attese oppure l’azienda manterrà un basso profilo per poi sganciare la bomba con gli Alder Lake-S (12ª generazione)?

Ancora presto per dirlo, ma possiamo già dare uno sguardo a cosa bolle in pentola grazie a un utente di Twitter, @momomo_us, il quale ha pubblicato un datasheet che parrebbe contenere le specifiche dei nuovi processori di Intel. Le informazioni derivanti da questo leak sarebbero associate a un processore montato su una workstation mobile rugged di DT Research, modello LT375, sulla quale possiamo trovare anche GPU come GeForce RTX 3000 o Quadro RTX 5000.

SKU Core / Thread Clock base Clock turbo TDP Core i9-11980HK 8 / 16 2.6 GHz 5.0 GHz 45W+ Core i9-11900H 8 / 16 2.1 GHz 4.9 GHz 45W Core i7-11800H 8 / 16 1.9 GHz 4.6 GHz 45W Core i5-11400H 6 / 12 2.2 GHz 4.5 GHz 45W Core i7-11375H 4 / 8 3.3 GHz 5.0 GHz 35W Core i7-11370H 4 / 8 3.3 GHz 4.8 GHz 35W Core i7-11300H 4 / 8 3.1 GHz 4.4 GHz 35W

Ciò che risalta più di ogni altra cosa sono sicuramente le frequenze di lavoro, le quali risulterebbero essere molto più basse del previsto. Troviamo un clock di base di 2.1 GHz (contro i 2.5 GHz previsti) per il Core i9-11900H, 1.9 GHz per l’i7-11800H, per il quale erano previsti 2.4 GHz, e 2.2 GHz per l’i5-10400H, che invece avrebbe dovuto avere 2.7 GHz di frequenza base. Ovviamente, come ogni volta in cui riportiamo un leak, vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze, poiché non c’è ancora nulla di ufficiale. Non sappiamo inoltre quando verranno confermate tali informazioni, dato che l’unica dichiarazione rilasciata da Intel al CES 2021 riguardo i processori Tiger Lake-H è stata: “Arriveranno presto”. Quel “presto” molto probabilmente può essere interpretato come “late Q2”, ovvero giugno 2021 inoltrato.

Sulle versioni più performanti troviamo dunque la configurazione 8 Core / 16 Thread, tutti con architettura Willow Cove da 10nm. Le varianti ultra-low power (Tiger Lake-U) e per i notebook da gaming (Tiger Lake-H35) arriveranno invece solamente in versione da 4 Core. In particolare Intel ha voluto sottolineare il fatto che le ultime CPU della serie mobile garantiranno il supporto al PCI Gen4.0, che oltre a garantire prestazioni di tutt’altro livello, segnano ufficialmente il sorpasso sui Ryzen 5000H, rimasti ancora al PCI Gen3.0.