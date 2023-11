Kaspersky: con l'offerta Black Friday risparmi il 68%!

Il Black Friday è sinonimo di opportunità imperdibili, e quest'anno Kaspersky ha deciso di sorprendere gli utenti con un'offerta che va oltre le aspettative. Come saprete, con il tempo qualsiasi cosa si sta digitalizzando e di conseguenza sono aumentati i rischi sulla sicurezza informatica. Kaspersky si pone all'avanguardia sotto questo aspetto, per questo vi informiamo della possibilità di ottenere una delle sue suite usufruendo di sconti fino al 68%.

Kaspersky, chi dovrebbe abbonarsi?

Kaspersky propone tre diversi piani di abbonamento, ognuno che si adatta a specifiche esigenze. Da quello standard per chi cerca un buon antivirus che operi in tempo reale fino al più avanzato che comprende una VPN, l'archivio protezione identità e il controllo e rimozione dei virus da parte di esperti. Per questi motivi, chiunque abbia un dispositivo collegato a internet dovrebbe considerare seriamente di abbonarsi a una suite di sicurezza Kaspersky durante questo Black Friday.

Questo software non solo fornisce un'ampia copertura contro minacce online sempre più sofisticate, ma offre anche la tranquillità di sapere che la propria identità digitale e i dati personali sono al sicuro. Indipendentemente dal livello di competenza tecnologica o dal tipo di utilizzo che fate del vostro dispositivo, Kaspersky ha una soluzione su misura per proteggervi in modo efficace.

Non lasciatevi quindi sfuggire questa opportunità di rafforzare la vostra sicurezza informatica a un prezzo imbattibile. A tal riguardo, lo sconto del 68% è disponibile sul piano Kaspersky Premium Total Security e Kaspersky Plus Internet Security.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che lo sconto sarà valido fino alle 23:59 del 28 novembre.

