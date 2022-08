Durante la conferenza tenuta dall’azienda riguardo le entrate finanziarie relative al secondo trimestre dell’anno fiscale 2023, il CEO Jensen Huang ha parlato di novità importanti in merito all’attesissima serie di GPU Nvidia RTX 4000, affermando che queste arriveranno molto presto.

Trattandosi di una conferenza finanziaria non mancano informazioni riguardo i ricavi dell’azienda, confermando le recenti notizie che parlavano di ripidi cali delle vendite di GPU, i cui guadagni sono infatti scesi del 44%. In tutto ciò, Nvidia si ritrova a fronteggiare una situazione di particolare congestione, con i magazzini attualmente colmi di schede video RTX 3000 ancora invendute. A tal proposito, il CEO ha confermato che il recente adeguamento del prezzo delle schede, messo in atto dall’azienda, è un tentativo di liquidare più modelli Ampere possibili in vista della nuova generazione, ormai dietro le porte.

Nvidia RTX 40 Ada Lovelace

La parte succosa delle parole di Jensen è ovviamente quella che riguarda l’uscita delle RTX 4000: il CEO ha annunciato che verranno presto svelate ulteriori novità sulle nuove schede all’evento del GTC 2022, il cui keynote si terrà il 20 settembre. Le specifiche della gamma si conoscono infatti solo attraverso le numerose indiscrezioni uscite nel corso di tutti questi mesi, settembre potrebbe quindi essere il momento atteso per poter finalmente apprendere le caratteristiche ufficiali delle GPU, nonché avere possibilmente più notizie in merito ai modelli di fascia bassa RTX 4060 e 4050: se la prima dovrebbe essere svelata al CES 2023, non si conoscono alcune informazioni riguardo la seconda.

Queste le parole del CEO alla conferenza:

“I nostri partner e l’ecosistema stanno rispondendo a un improvviso rallentamento della domanda da parte dei consumatori correggendo l’inventario. Le fondamenta del settore rimangono tuttavia forti. Supereremo questo momento nei prossimi mesi per entrare nell’anno nuovo con la nuova architettura. Non vedo l’ora di potervi dire di più a proposito all’evento del GTC del prossimo mese, dove condivideremo i nuovi progressi compiuti con le nuove RTX, reinventando la grafica 3D e i giochi.”

L’evento sembra proprio l’occasione in cui Nvidia presenterà la gamma RTX 4000, almeno stando alle parole di Jensen. Ricordiamo che il lancio effettivo è atteso per il mese di ottobre con la RTX 4090, seguita dalla 4080, le cui specifiche sono state recentemente aggiornate dalle indiscrezioni, e dalla 4070 nei mesi successivi.