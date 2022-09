Una nuova indiscrezione torna a parlare dell’aumento di performance delle RTX 4000 di Nvidia, la prossima generazione di GPU che verrà presentata il 20 settembre e arriverà sul mercato nelle settimane successive, rispetto all’attuale gamma RTX 3000. I dati sulle prestazioni sono stati condivisi dall’insider QbitLeaks e mostrano la differenza in alcuni giochi e qualche applicazione riguardo un non precisato modello di RTX 40.

I cannot specify which SKU, but it is internal RTX40 graphs. pic.twitter.com/kx1uaBprtm — FCL (@QbitLeaks) September 7, 2022

Nonostante la RTX 4000 in questione sia sconosciuta, basandoci sugli aumenti mostrati nel grafico è quindi possibile ipotizzare che sia una RTX 4080, di cui un’immagine è anche stata pubblicata successivamente al grafico dall’insider stesso. Come è possibile notare, stando al grafico le prestazioni raddoppiano rispetto a quelle delle RTX 3000; i giochi presi in esame sono stati ovviamente scelti con attenzione da Nvidia, mentre i test sono stati eseguiti a risoluzione 4K con Ray Tracing attivo; il grafico elenca 6 titoli, alcuni dei quali tripla A come Metro Exodus, Control, Dying Light 2 e Cyberpunk 2077, oltre a 3 applicazioni per la produttività che includono Autodesk Arnold, Blender e Chaos.

Photo Credit: Elysian Realm (@KittyYYuko)

I numeri mostrano nello specifico un guadagno prestazionale fino a 2 volte maggiore in quasi tutti i giochi, superando questo valore in titoli come Quake II RTX, Cyberpunk 2077 e in Blender. Si tratta senza dubbio di un incremento davvero notevole, che rassicura anche qualche preoccupazione in merito alle prestazioni scaturita dai recenti interventi di Nvidia per rivedere al ribasso i valori di alimentazione delle schede, al fine di ridurne i consumi. Ricordiamo che la RTX 4080 è basata sul processore grafico AD103 con 9728 CUDA core. Stando a recenti indiscrezioni, la scheda potrebbe essere disponibile con 12GB e bus da 192-bit o 16GB e bus da 256-bit, i cui moduli VRAM GDDR6X saranno prodotti da Micron, oltre a un TBP di 340W.

Questi valori potranno ovviamente essere confermati soltanto al GTC 2022 che si terrà tra poche settimane, dove a detta del CEO Jensen Huan, dovremmo poter conoscere ulteriori novità sulle RTX 4000, se non addirittura assistere alla loro presentazione.