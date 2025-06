Se state cercando un'unità a stato solido capace di offrire prestazioni estreme e compatibilità con le tecnologie più avanzate, ci segnaliamo che l'SSD Lexar NM1090 PRO da 1TB è attualmente disponibile su Amazon a soli 144,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo mediano di 169,99€. Un'offerta imperdibile per chi vuole portare al massimo le performance del proprio PC gaming o workstation portatile.

Vedi offerta su Amazon

Lexar NM1090 PRO 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Lexar NM1090 PRO sfrutta l'interfaccia PCIe 5.0 Gen5 NVMe e memorie 3D NAND TLC a 232 strati, raggiungendo velocità di lettura e scrittura fino a 14.000 MB/s e 10.000 MB/s. Questo si traduce in un caricamento dei giochi più rapido fino al 200% rispetto ai modelli PCIe 4.0, rendendolo una scelta eccellente anche per l'utilizzo con il sistema DirectStorage di Microsoft, ideale per ridurre la latenza e migliorare l'immersione nei giochi di ultima generazione.

Uno degli aspetti distintivi di questo SSD è il suo controller a 6nm, che garantisce una dissipazione termica ottimale, con temperature inferiori del 36% rispetto ai modelli dotati di controller a 12nm. Questo significa maggiore stabilità e un'efficienza energetica superiore anche sotto carichi intensivi, perfetta per i creator, gli sviluppatori e i gamer più esigenti.

Grazie al sistema Smart Cache con DRAM dedicata e cache SLC dinamica, Lexar NM1090 PRO assicura trasferimenti rapidi, minima latenza e una reattività immediata anche durante le operazioni più complesse. La gestione del drive è resa intuitiva dal software Lexar DiskMaster, che consente il monitoraggio dello stato dell'SSD, l'aggiornamento del firmware e l'organizzazione dei dati in modo semplice ed efficace.

A questo prezzo e con queste caratteristiche, Lexar NM1090 PRO 1TB rappresenta una soluzione ad alte prestazioni ideale per chi desidera aggiornare il proprio sistema con una delle tecnologie più avanzate disponibili oggi sul mercato. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.