LG Gram 14: notebook perfetto per lavorare in sconto del 29%!

Il mercato dei notebook progettati per il lavoro è a dir poco ampio ma, se state cercando un modello di altissima qualità, vi segnaliamo un modello in particolare che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando dello spettacolare LG Gram 14, potentissimo, perfetto per essere portato con voi ovunque e in sconto su Amazon per un tempo limitato a soli 999,99€ invece di 1.399,00€!

LG Gram 14, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG Gram 14 rappresenta la scelta ideale per coloro che stanno cercando un dispositivo leggero e dal design raffinato, pesando addirittura meno di un chilo. Inoltre, offre anche elevate prestazioni e resistenza: con il potente processore Intel EVO i5-1340P di 13a generazione e ben 16GB di RAM, questo laptop è perfetto per eseguire le vostre attività quotidiane e persino le applicazioni più esigenti in modo estremamente fluido.

La batteria eccezionale garantisce poi fino a 16 ore di utilizzo con una sola carica, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento o lavora da remoto. E c'è di più: le caratteristiche di sicurezza avanzate, come l'accesso con impronta digitale, il TPM e la durabilità certificata MIL-STD 810 G, lo rendono una scelta eccellente anche per gli utenti aziendali che necessitano della massima protezione dei loro dati. Infine, nel tempo libero potrete godere di una qualità dell'immagine straordinaria grazie al display Anti-Glare IPS da 14" Full HD.

Insomma, l'LG Gram, proposto a soli 999,99€ anziché 1.399,00€, rappresenta un'opportunità davvero imperdibile: con la sua straordinaria leggerezza, alte prestazioni, caratteristiche di sicurezza avanzate e lunga durata della batteria, è adatto a professionisti, viaggiatori e chiunque necessiti un notebook potente e compatto. Inoltre, durante l'acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!