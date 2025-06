Se siete alla ricerca di un monitor gaming 4K di fascia alta che coniughi prestazioni professionali e tecnologie all'avanguardia, LG UltraGear 27G850A rappresenta un'opportunità imperdibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 594,15€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 768,98€, questo monitor raggiunge il suo minimo storico. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon

LG UltraGear 27G850A, chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear 27G850A è un monitor da 27 pollici con risoluzione UHD 4K (3840x2160 pixel) che offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al pannello Nano IPS Black, capace di coprire il 98% dello spazio colore DCI-P3 e di raggiungere una luminosità fino a 750 nit. Il contrasto elevato (2000:1) e la certificazione VESA DisplayHDR 600 assicurano immagini nitide e realistiche, ideali per i giochi più immersivi.

La frequenza di aggiornamento di 240Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG) garantiscono una fluidità eccezionale, mentre il supporto a G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro elimina fenomeni di tearing e stuttering. Il Dual Mode consente di passare facilmente da 4K a 240Hz a Full HD a 480Hz, adattandosi alle esigenze di ogni tipo di gioco.

Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, oltre a un hub USB e uscita audio AUX, rendendolo compatibile con le console next-gen e le schede grafiche di ultima generazione. Il design senza cornici su tre lati e l'illuminazione ambientale posteriore completano un'estetica pensata per i gamer più esigenti.

In definitiva, LG UltraGear 27G850A si distingue come una scelta eccellente per chi desidera un monitor 4K ad alte prestazioni. La combinazione di alta risoluzione, elevata frequenza di aggiornamento e tecnologie avanzate lo rende ideale sia per i giocatori competitivi sia per chi cerca un'esperienza visiva di qualità superiore. L'attuale offerta su Amazon rappresenta un'opportunità da non perdere per aggiornare la propria postazione gaming con un dispositivo di livello professionale.