L’Intel Core i5-12400 sarà il nuovo re del rapporto qualità/prezzo?

L’hype attorno alla 12ª generazione di processori di Intel, tali Alder Lake, risulta essere già a livelli molto alti fin dai primi rumor. Sebbene ci sia da attendere il 27 e il 28 ottobre per l’evento Intel Innovation, durante il quale l’azienda svelerà presumibilmente ulteriori dettagli sulla sua nuova linea di processori e, probabilmente, la data di lancio ufficiale, attraverso i benchmark effettuati da alcuni utenti che hanno avuto la fortuna di poter già mettere mano su alcuni prototipi di queste CPU è comprensibile supporre che l’i5-12400 rappresenterà il compromesso perfetto per chi vuole un prodotto che garantisca alte prestazioni senza dover per forza sborsare una fortuna, come nel caso dei modelli top di gamma.

Ovviamente non tutte le CPU i5 per desktop avranno la stessa configurazione per quanto riguarda i core: sebbene il punto forte di questa nuova generazione sia l’architettura ibrida big.LITTLE, il Core i5-12400 è stato equipaggiato unicamente con 6 core P “Golden Cove”, che vantano tra le specifiche 1.25 MB di cache L2 dedicata per ogni singolo core e 18 MB di cache L3 condivisa. È ragionevole pensare che sarà possibile trovare inoltre tutti gli I/O di nuova generazione, tra cui il PCIe 5.0, uno slot NVMe di tipo PCIe 4.0 e la compatibilità sia con memorie di tipo DDR4 che DDR5.

Credit: WCCFTech

Ora, torniamo al discorso del rapporto qualità/prezzo: l’Intel Core i5-11400 è arrivato sul mercato americano al prezzo di $190, dunque ci si aspetta che l’i5-12400 riesca a rimanere sotto i $220. Con questa somma dovremmo riuscire a portare a casa una CPU che è riuscita a totalizzare 659 punti nel test single-thread e 4784 punti nel test multi-thread di Cinebench R20, superando dunque le performance del Ryzen 5 5600X, che però si trova attualmente prezzato a $300. Non più così conveniente, a questo punto. Ma tutto ciò che possiamo fare al momento è aspettare che i processori vengano ufficialmente annunciati da Intel, in modo da avere dati validi al 100% su cui basarci per trarre le dovute conclusioni.