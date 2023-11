Lo stupendo Huawei MateBook D 15 oggi costa POCHISSIMO! (-338€)

In occasione del Cyber Monday, imperdibili occasioni si presentano anche al di fuori del noto gigante Amazon. Un esempio è rappresentato da Huawei, che propone il suo notebook MateBook D 15 2022 a un prezzo straordinariamente conveniente. Partendo da una cifra base di 799,00€, corrispondente al prezzo originale del modello, si assiste a un progressivo ribasso di 249,00€. Con l'applicazione del codice "AFRIDAY10" nella sezione dedicata, il prezzo finale diminuisce ancora, arrivando a soli 494,91€ al momento del checkout.

HUAWEI MateBook D 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI MateBook D15 è un notebook consigliato a tutti coloro che cercano prestazioni elevate in un design compatto e portatile. Quegli utenti che necessitano di un computer potente per l'elaborazione di dati, il lavoro multitasking o il gaming, troveranno nel MateBook D15 il partner ideale. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, è perfetto anche per chi ha bisogno di una connessione ad alta velocità, adatta a streaming di alta qualità e a un uso intensivo della rete.

Inoltre, è ottimo per chi necessita di poter lavorare o studiare fuori casa, grazie appunto alla sua leggerezza e sottigliezza, oltre al caricabatterie ultra-compatto e potente. Lo schermo IPS Full HD da 15,6", il processore Intel Core i5-1155G7 e la memoria interna da 512GB si trovano sotto a un design premium in metallo, dove è presente anche un sensore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del PC.

HUAWEI MateBook D 15 è un notebook che permette poi la condivisione e la sincronizzazione dello schermo con il vostro telefono, garantendo un'esperienza di utilizzo più integrata rispetto a notebook realizzati da produttori che non si occupano anche di smartphone. A meno di 500,00€ si rivela quindi un ottimo prodotto, ma affrettatevi perché l'occasione non durerà per sempre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Huawei dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

