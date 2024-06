Logitech G502 HERO, un ottimo mouse gaming a prezzo stracciato! (-57%)

Il Logitech G502 HERO è uno dei nostri mouse gaming economici preferiti grazie al suo eccellente rapporto qualità prezzo e alle prestazioni di gioco ottime. Attualmente in offerta su Amazon a soli 39,90€ costa meno della metà rispetto al prezzo originale di 92,99€, grazie a un super sconto del 57%. Dotato di un sensore HERO 25K che garantisce un tracciamento veloce e preciso, dispone di numerosi tasti programmabili e di un sistema di illuminazione RGB completamente personalizzabile tramite l'app dedicata. A questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio.

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G502 HERO è un mouse gaming che offre un rapporto qualità prezzo incredibile, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti e appassionati di tecnologia. Con il suo sensore ottico HERO che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione, questo mouse è ideale per coloro che ricercano la massima precisione e reattività nel gioco. Gli 11 pulsanti programmabili e la rotella di scorrimento ultraveloce doppia modalità offrono un controllo completamente personalizzabile delle impostazioni di gioco, rendendolo perfetto per giocatori che vogliono adattare il mouse alle proprie necessità specifiche.

Inoltre, il sistema di regolazione del peso permette di personalizzare il bilanciamento e il peso a seconda dello stile di gioco, offrendo così un'esperienza unica e su misura. La tecnologia LIGHTSYNC consente di godere di un'illuminazione RGB completamente personalizzabile, aggiungendo un tocco di stile al setup da gioco. Il tensionamento meccanico dei pulsanti assicura un clic preciso e rapido, ideale per coloro che valorizzano la reattività e la precisione sopra ogni cosa.

Il Logitech G502 HERO rappresenta un'opportunità imperdibile per i giocatori alla ricerca di un mouse ad alte prestazioni a un prezzo accessibile, in particolare ora che si trova scontato del 57% su Amazon e potete acquistarlo per soli 39,90€, una frazione del prezzo originale di 92,99€. La combinazione di sensore preciso, personalizzazione avanzata e qualità costruttiva lo rendono l'acquisto ideale per migliorare l'esperienza di gioco su PC e Mac.

Vedi offerta su Amazon