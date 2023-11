Logitech G915 LIGHTSPEED: tastiera gaming TOP scontata del 35%!

Ci troviamo nel pieno del secondo giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una tastiera da gaming wireless davvero imperdibile. La Logitech G915 LIGHTSPEED, caratterizzata da un design ultrasottile e una durata della batteria di oltre 30 ore, è in offerta a soli 129,00€ rispetto al prezzo originale di 199,00€. Approfitta di questa opportunità e risparmia il 35% sul prezzo di listino!

Logitech G915 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G915 LIGHTSPEED è la tastiera da gaming ideale per tutti coloro che cercano un modello senza fili che unisca prestazioni di alto livello e design sofisticato. A differenziarla da altri modelli sul mercato sono gli switch meccanici a profilo ribassato che vi offriranno delle prestazioni eccellenti, rendendola perfetta anche per coloro che giocano in modo competitivo e che necessitano di un prodotto di alto livello.

Inoltre, la tastiera vanta l'innovativo sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB che permette la personalizzazione dei colori di ogni singolo tasto, cosicché, soprattutto se siete in possesso di altre periferiche Logitech, potrete dare un aspetto incredibilmente accattivante al vostro setup. Infine, la batteria garantisce oltre 30 ore di gioco con una sola carica, mentre può essere ricaricata completamente in sole 3 ore.

La promozione rende la Logitech G915 LIGHTSPEED un affare davvero imperdibile: non solo si tratta di un prodotto di altissima qualità, capace di migliorare l'esperienza di gioco e lavoro, ma è al momento in vendita a uno dei prezzi più bassi di sempre, giacché il suo minimo storico è di appena qualche euro in meno rispetto all'importo attuale. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento rateale in 5 rate senza interessi da 25,80€ al mese, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

