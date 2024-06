Uno dei migliori mouse Logitech per l'ufficio in super sconto su Amazon! (-37%)

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante su uno dei migliori mouse da ufficio in assoluto, l'ottimo Logitech MX Master 3S. Questo modello wireless ad alte prestazioni funziona bene su qualsiasi superfice, è molto comodo e silenzioso, perfetto per lavorare in ufficio. Il Logitech MX Master 3S garantisce un'esperienza d'uso superiore e confortevole per le giornate più impegnative ed è programmabile per ottimizzare il flusso di lavoro. Oggi, grazie a un super sconto Amazon del 37% potete acquistarlo per 85,12€ anziché al prezzo originale di 134,99€

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S si rivolge a professionisti e appassionati di tecnologia alla ricerca di un'esperienza d'uso superiore senza compromessi. Grazie al suo sensore da 8000 DPI, questo mouse risulta ideale per chi lavora su superfici diverse, inclusi i tavoli in vetro, garantendo prestazioni impeccabili in ogni contesto e un tracciamento preciso al millimetro. Agli utenti che desiderano un ambiente di lavoro ottimale e silenzioso, il Logitech MX Master 3S offre clic quasi inudibili, mantenendo un feedback tattile di prim'ordine. L'innovativo scorrimento Magspeed assicura una navigazione fluida e rapidissima in documenti lunghi o pagine web, sottolineando la sua vocazione per l'efficienza e la produttività.

Il design ergonomico supporta una postura naturale del polso, rendendolo la scelta perfetta per lunghe sessioni di lavoro senza affaticamento. Inoltre, grazie al software di programmazione Logi Options+, gli utenti possono personalizzare i pulsanti per adattarli perfettamente al proprio flusso di lavoro, aumentando ulteriormente la loro produttività. Chi lavora contemporaneamente su più computer apprezzerà la funzionalità FLOW, che permette di passare da un sistema all'altro con estrema facilità, trasferendo testo, immagini e file tra dispositivi diversi.

In questo momento lo trovate scontato su Amazon al prezzo di 85,12€ grazie a una riduzione di prezzo del 37% rispetto al prezzo originale di 134,99€. Il Logitech MX Master 3S rappresenta un’ottima opzione per chi cerca un mouse ad alte prestazioni, comodo, silenzioso a un prezzo ridotto. Consigliamo vivamente questo prodotto non solo per le sue caratteristiche tecniche superiori ma anche per il suo impegno verso soluzioni più sostenibili, il tutto a un prezzo quasi dimezzato.

Vedi offerta su Amazon