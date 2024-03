Prezzo TOP su Mini PC con Core i5 e 16GB di RAM: 100€ di sconto!

Se siete alla ricerca di un Mini PC che vi supporti in tutte le vostre attività quotidiane, dalla gestione di documenti e mail alla visione di video e contenuti in streaming, non fatevi scappare l'ottima offerta su questo Mini PC di NiPoGi, con processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM e SSD M.2 da 512GB, in offerta a soli 379€, con uno sconto di 100€ sul prezzo originale di 479€, pari al 21%. Il Mini PC è perfetto per tutte le attività più comuni, inoltre grazie a connettività Wi-Fi 6 e supporto tre monitor 4K, risulta particolarmente versatile e offre il meglio anche a chi ha esigenze particolari.

Mini PC NiPoGi, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Mini PC è l'ideale per chi vuole qualcosa di potente ma estremamente compatto, che si possa mettere davvero su qualsiasi scrivania, o perfino appendere direttamente sul retro del monitor. Il processore Intel Core i5-12450H abbinato a 16GB non ha problemi a gestire la suite Office e altri software da ufficio, inoltre grazie alla connettività Wi-Fi 6 potrete anche giocare sfruttando il cloud gaming, per un'esperienza davvero completa; il Mini PC di NiPoGi vi accompagnerà non solo durante il lavoro, ma anche nelle ore di svago.

Che vogliate usarlo come piccola macchina da lavoro, per giocare in streaming o come centro multimediale per guardare tutti i vostri contenuti preferiti, questo Mini PC riuscirà a darvi manforte e a risultare un compagno insostituibile. È senza dubbio contraddistinto da una grande versatilità, che a questo prezzo è un valore aggiunto non da poco.

Approfittate subito dell'offerta attualmente in corso su Amazon, che vi permette di acquistare il Mini PC di NiPoGi con uno sconto del 21%, pari a 100€ sul prezzo originale di 479€, grazie al quale potrete portarvelo a casa al piccolo prezzo di 379€, una cifra davvero contenuta viste le potenzialità e le possibilità offerte da questo piccolo concentrato di potenza.

Vedi offerta su Amazon