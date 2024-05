MINIMO STORICO per l'HP Pavilion Plus: un notebook potente, leggero e versatile

Oggi Amazon propone un'offerta a dir poco imperdibile l'HP Pavilion Plus, un notebook perfetto per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento, dotato di processore Intel Core i5-1340P, RAM 16GB DDR4, e SSD 512GB, per prestazioni di alta qualità. Ebbene, oggi è disponibile a soli 699,99€ invece di 799,99€, per uno sconto del 13%: si tratta del minimo storico per questo prodotto, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

HP Pavilion Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HP Pavilion Plus è l'opzione ideale per professionisti e studenti che richiedono un dispositivo potente e versatile per gestire compiti multimediali, grafica e video editing con efficienza. Con il suo processore Intel Core i5-1340P, che raggiunge frequenze fino a 4,6 GHz, e 16GB di RAM DDR4, questo laptop è ottimizzato per offrire prestazioni elevate in vari ambiti, dalla produttività quotidiana al lavoro creativo più esigente. Inoltre, grazie allo schermo IPS antiriflesso con risoluzione 2,2K, gli utenti godranno di visuali nitide e colori fedeli, ideale sia per chi lavora con contenuti grafici sia per chi desidera godersi contenuti multimediali di alta qualità.

Ma non è tutto: questo notebook soddisfa le esigenze di chi necessita di un dispositivo affidabile e performante per uso intensivo, garantendo al tempo stesso portabilità con un peso di solo 1,4kg e un'autonomia fino a 9 ore e 45 minuti. Coloro che cercano velocità e risposta immediata apprezzeranno poi l'SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB per un avvio istantaneo delle applicazioni. Inoltre, per professionisti e studenti che spesso lavorano in movimento, la funzione di Ricarica Rapida HP Fast Charge, che in circa 30 minuti carica il 50% della batteria, rappresenta un valore aggiunto non trascurabile.

Insomma, l'HP Pavilion Plus è un'opzione eccellente per professionisti e studenti che cercano un portatile potente, versatile e con una grafica di alta qualità a un prezzo competitivo. Vi consigliamo l'acquisto per la sua combinazione di prestazioni, durata della batteria e caratteristiche pensate per la produttività e la creatività!

Vedi offerta su Amazon