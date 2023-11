MINIMO STORICO sul monitor gaming 28" 4K Odyssey G7!

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che il monitor da gaming Samsung Odyssey G7 da 28" con risoluzione UHD 4K è in sconto a soli 486,00€ invece di 512,99€, ovvero il prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile!

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G7 è un monitor altamente consigliato agli appassionati di gaming o a chi necessita di un pannello ad alte prestazioni per lo svago o per lavoro. Dotato di un rapporto di forma di 16:9, questo monitor da 28" offre una risoluzione 4K di 3840x2160 pixel, fornendo immagini nitide e dettagliate. La sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono, inoltre, ideale per i videogiocatori che desiderano poter godere di un'esperienza di gioco fluida e senza lag.

Inoltre, la sua compatibilità con FreeSync Pro e G-Sync elimina gli effetti di tearing, garantendo un gioco senza interruzioni. Il monitor è anche dotato di diverse porte, tra cui HDMI, USB 3.0 e Display Port, per una vasta connettività. La ciliegina sulla torta è la compatibilità con HDR 400 per un'immagine più vivida e ricca di dettaglio. Insomma, il Samsung Odyssey G7 è davvero un ottimo acquisto per chi cerca un monitor di fascia alta a un prezzo conveniente!

Grazie all'offerta del Black Friday di Amazon potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile questo monitor, giacché sinora il suo minimo storico era di 519,99€. Negli ultimi mesi, però, non è mai sceso sotto i 549,00€, rendendo la promozione attuale davvero imperdibile: difficilmente verrà riproposta nel corso dei prossimi mesi!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

