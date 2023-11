Monitor gaming LG UltraGear 27" QHD al MINIMO STORICO per il Black Friday!

È ufficialmente cominciato il quarto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto in particolare perfetto per chi è alla ricerca di un monitor da gaming. L'LG 27GR75Q UltraGear, un monitor da 27" con risoluzione QHD 2560x1440, un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, è in offerta a un prezzo imbattibile. Il prezzo originale del prodotto è di 249,99€ ma grazie al Black Friday potrete portarlo a casa per solo 219,99€, risparmiando il 12% sul prezzo originale!

LG 27GR75Q UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG 27GR75Q UltraGear è consigliato a tutti gli appassionati di gaming che sono alla ricerca di un monitor tra i migliori sul mercato, capace di rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva. Grazie al tempo di risposta di 1ms, alla frequenza di aggiornamento di 165Hz e alla compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, le sessioni di gioco saranno più fluide, senza sfarfallamenti né strappi, permettendovi di godere del massimo della qualità in tutti i vostri giochi preferiti.

La particolarità di questo monitor è la modalità HDR 10, la quale vi permetterà di visualizzare i vostri contenuti multimediali preferiti ad alta definizione, con colori più vividi e contrasti più netti. Ciò lo rende perfetto anche per chi lavora e necessita di un monitor che garantisca una visione perfetta da qualsiasi angolazione, complice anche il Pannello IPS. Inoltre, è ideale per chi passa tanto tempo davanti allo schermo, dato che le tecnologie Flicker Safe e Low Blue-Light sono ideate per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Insomma, questa offerta sull'LG 27GR75Q UltraGear rappresenta una grande opportunità sia per i gamer professionisti che per coloro che mirano a migliorare la propria esperienza di gioco o di visione multimediale. Pertanto, raccomandiamo vivamente l'acquisto di questo prodotto, soprattutto perché potrete anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

