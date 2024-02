Offerta TOP: monitor curvo QHD 27" 240Hz a solo 399€! (-20%)

Se siete dei PC gamer esigenti il monitor curvo HP OMEN 27c da 27" con risoluzione QHD, un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, vi garantirà un'esperienza visiva senza precedenti. Il suo design elegante, con cornici sottili e possibilità di regolazione in altezza e inclinazione, si adatta perfettamente ad ogni setup di gioco. Grazie allo sconto di oggi del 20% su Amazon potrete acquistarlo a soli 399,99€!

Monitor curvo HP OMEN 27c, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OMEN 27c è un monitor PC destinato ai gamer esigenti che non vogliono scendere a compromessi in termini di caratteristiche tecniche e qualità visiva. Con il suo pannello VA da 27" che offre una risoluzione QHD e un refresh rate di 240Hz, questo monitor è indiscutibilmente orientato verso gli appassionati di gaming che desiderano immergersi in un'esperienza visiva senza precedenti. Il tempo di risposta di 1 ms e le tecnologie AMD FreeSync garantiranno sessioni di gioco fluide, eliminando fastidiosi ritardi o strappi nella visualizzazione.

Inoltre, a questo prezzo è particolarmente invitante per coloro che cercano di aggiornare il proprio setup con un monitor curvo di alta fascia che promette non solo di migliorare l'esperienza di gioco ma di renderla più immersiva grazie al suo raggio di curvatura 1000R, che segue la forma naturale dell'occhio. Questo, insieme alla capacità di regolazione in altezza e inclinazione e alla presenza di connettività versatile, rende l'HP OMEN 27c una scelta eccellente per i gamer e i professionisti creativi che necessitano di elevati standard di precisione colore e dettaglio visivo. Chiunque sia alla ricerca di prestazioni eccellenti senza sacrificare stile e comfort troverà in questo monitor la soluzione ideale alle proprie esigenze.

Con un prezzo attualmente scontato a 399,99€ dal prezzo originale di 499,98€, l'HP OMEN 27c rappresenta un'offerta eccellente per gli appassionati di gaming e per chiunque desideri un monitor ad alte prestazioni che combina tecnologia avanzata, design curato e una vasta gamma di funzionalità.

