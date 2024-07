Mouse Cooler Master MM731 a SOLO 29€! Prezzo SHOCK

Vorreste migliorare il vostro setup da gaming, magari con un ottimo mouse ma che non costi un occhio della testa? La scelta perfetta è a marchio Cooler Master ed è in super sconto su Amazon, ma solo per pochissimo. Stiamo parlando del mouse Cooler Master MM731, in offerta a un prezzo incredibile di soli 29€, rispetto al prezzo originale di oltre 69€. Questo significa che avrete uno sconto impressionante del 58%! Leggero e elegante, con un peso di soli 59g, questo mouse offre una connettività ibrida, prestazioni super precise grazie al sensore ottico PixArt PAW3370 con DPI fino a 19.000 e durabilità con pulsanti valutati fino a 70 milioni di clic. È una scelta perfetta se cercate qualità e prestazioni senza sacrificare l'estetica e senza incappare in spese eccessive!

Cooler Master MM731: perfetto per il tuo setup da gaming

Il Mouse Cooler Master MM731 rappresenta la scelta ideale per i giocatori esperti e per chiunque desideri un'esperienza fluida e reattiva durante l'uso quotidiano del proprio computer, per giocare ma non solo. Inotlre, grazie al suo design super leggero e alla sua configurazione ergonomica pensata per i destrorsi, questo dispositivo offre una comodità ineguagliabile sia nelle lunghe sessioni di gioco sia nell'uso prolungato per lavoro. La possibilità di alternare tra presa a palmo e presa ad artiglio, inoltre, rende il Mouse Cooler Master MM731 adatto a un'ampia gamma di preferenze di utilizzo.

Non da meno, chi ricerca precisione e affidabilità nell'input apprezzerà il sensore ottico PixArt con un DPI fino a 19.000 e i pulsanti con microinterruttori ottici durevoli. La connettività ibrida, che include opzioni cablate e wireless, vi assicura flessibilità totale per qualsiasi necessità. Con un prezzo in offerta di 29€ invece di 69€, e un'estetica accattivante caratterizzata da illuminazione RGB personalizzabile, il Mouse Cooler Master MM731 è una scelta più unica per rara per questa fascia di prezzo!

È perfetto per chi, benché richieda prestazioni di alto livello, desidera mantenere una postazione ordinata, semplice e senza ingombri. Con un prezzo scontato del 58%, rappresenta un'ottima opportunità se siete a budget limitato: migliorate il vostro setup con poco e rendete la vostra esperienza di gioco ancora più precisa e piacevole con questo fantastico modello a marchio Cooler Master!

Vedi offerta su Amazon