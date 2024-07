Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 a SOLO 126€!

Vuoi migliorare il tuo setup da gaming? Non farti scappare il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è attualmente in offerta su Amazon a 125€, prezzo ridotto rispetto al suo prezzo originale di 179€, permettendovi di risparmiare il 30% sulla vostra prossima aggiunta alla postazione di gioco. Questo mouse è un'icona nel mondo del gaming professionale, progettato per soddisfare al meglio le esigenze di precisione e velocità. Grazie ai tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, inoltre, vi assicura una precisione di livello professionale. Il sensore ottico HERO 2 invece vi garantisce un tracking superiore, con oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI, per una performance impeccabile. Una scelta da non farvi scappare finché è ancora in sconto!

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: per giocare come un PRO

Il Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è concepito per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e di coloro che aspirano a raggiungere prestazione elevate nel gaming da PC. Grazie alla collaborazione con gli esperti degli esports, questo mouse risponde all'esigenza di velocità e precisione estrema, con caratteristiche come i tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE che garantiscono un'azione rápida a bassa latenza.

Inoltre, dotato del sensore ottico più avanzato presente sul mercato, HERO 2, offre un tracking avanzato fino a 32.000 DPI, assicurando una calibrazione precisa del sensore senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Il suo design ultraleggero di soli 60 grammi, combinato con una batteria che dura fino a 95 ore e la compatibilità con POWERPLAY, inoltre, lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Da menzionare che, il modello in questione, è stato ulteriormente migliorato per offrire prestazioni top di gamma, includendo un polling 4K, connettività USB-C e un'autonomia fino a 95 ore, il tutto mantenendo uun design super ergonomico e perfetto per essere impugnato per tutto il tempo necessario. In aggiunta, i piedini in PTFE offrono uno scorrimento fluido e reattivo, per una connessione totale al gioco.

Al prezzo di 125€ invece di 179€, il Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 rappresenta un'opportunità eccezionale per gli appassionati di gaming alla ricerca di precisione, velocità e durata senza compromessi. Non aspettare oltre, fai un mega regalo alla tua postazione da gaming e vedrai che non te ne pentirai!

