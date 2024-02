300€ in meno su questo notebook gaming MSI, da non perdere!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook gaming? Non fatevi scappare l'offerta di oggi sul MSI Thin GF63 con RTX 3050, disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, che vi permette di acquistarlo a soli 899,00€, 300€ in meno rispetto al prezzo originale di 1.199€. Si tratta di un'offerta da non farsi scappare, specialmente se volete portarvi a casa un buon notebook a un prezzo conveniente!

Notebook MSI Thin GF63, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook MSI Thin GF63 mette a disposizione una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 6GB di memoria e un processore Intel Core i7-12650H, abbinati a uno schermo Full HD 144Hz ideale anche per i giochi competitivi. Questo portatile vi permetterà di giocare anche ai titoli più recenti senza difficoltà, facendovi divertire con tutti i vostri giochi preferiti.

MSI Thin GF63 è perfetto anche per i creatori di contenuti, che hanno bisogno della giusta potenza per gestire carichi impegnativi e software professionali, gestiti al meglio grazie anche a un sistema di dissipazione del calore adeguato e alla possibilità di aumentare RAM e archiviazione senza invalidare la garanzia.

MSI Thin GF63 è perfetto anche per i creatori di contenuti, che hanno bisogno della giusta potenza per gestire carichi impegnativi e software professionali, gestiti al meglio grazie anche a un sistema di dissipazione del calore adeguato e alla possibilità di aumentare RAM e archiviazione senza invalidare la garanzia.

